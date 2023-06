Tennis : Djokovic et Federer au sommet, il hallucine

Baptiste Berkowicz

Quelques jours après être passé outre la terre battue, surface qu'il déteste le plus, Daniil Medvedev retrouve le gazon. Le Russe nourrit certaines ambitions pour Wimbledon mais sait qu'il devra être à son maximum pour réaliser de grandes choses. Roger Federer et Novak Djokovic vont servir de références au principal intéressé, selon ses propres dires.

Alors que se déroule actuellement le tournoi de Halle, Daniil Medvedev n'a pas caché son état d'esprit lorsqu'il foule le gazon. Adepte de la surface dure, le Russe tente de se faire violence en enchainant les tournois pour préparer au mieux la grande échéance Wimbledon qui se profile. Vainqueur respectivement à sept et neuf reprises de ce Grand Chelem, Novak Djokovic et Roger Federer font office de source d'inspiration pour Daniil Medvedev.

Federer se lâche sur le débat du GOAT, Djokovic va enrager https://t.co/3rn8jvYp0o pic.twitter.com/ZIjGDJlFYI — le10sport (@le10sport) June 22, 2023

Medvedev en admiration

L'actuel numéro 3 mondial, Daniil Medvedev, sait que le gazon est une surface est très particulière. La réussite de Djokovic et Federer le fascine comme il l'a révélé en conférence de presse après sa victoire face à Laslo Djere à Halle : « Quand je vois le palmarès de joueurs comme Roger Federer et Novak Djokovic, je me dis que ce sont des extraterrestres, mais vous essayez de voir le meilleur en eux, et comment ils sont capables d’évoluer sur cette surface, où il est parfois difficile de battre n’importe qui, d’avoir autant de titres, Wimbledon, Halle, etc… C’est tout simplement incroyable. »

Prêt à s'inspirer des meilleurs