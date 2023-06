Djokovic va surclasser Federer, c’est historique

Alexis Brunet

Le 3 juillet débute officiellement le tournoi de Wimbledon. Novak Djokovic est le favori de cette édition. Pour l'instant, il n'est pas le maître des lieux. C'est Roger Federer qui est le plus titré de l'histoire sur le gazon anglais, avec huit sacres. Mais selon Rick Macci, si le Serbe l'emporte cette année, il deviendra le plus grand joueur de l'histoire sur gazon.

Novak Djokovic vit pour les titres et les records. Dimanche 11 juin, il a fait coup double. En triomphant de Casper Ruud en finale de Roland-Garros, il est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du tennis en Grand Chelem. Le Serbe est donc premier avec 23 sacres, devant Nadal avec 22 couronnes, et Federer avec 20 trophées.

Objectif Wimbledon

À 36 ans, Novak Djokovic montre que les années ne pèsent pas sur lui, et qu'il a toujours très envie. Dès le 3 juillet, il aura l'occasion de le prouver à nouveau. Le Serbe s'alignera pour le tournoi de Wimbledon. Il est le grand favori, car il a gagné les quatre dernières éditions, mais aussi car il apprécie fortement le gazon. Contrairement à un Carlos Alcaraz, qui pourrait retrouver le Djoker sur le gazon anglais, et qui est beaucoup plus un joueur de terre battue.

Djokovic peut devenir le meilleur du monde sur gazon