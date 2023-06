Tennis : Garcia de retour, elle déménage !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une première partie de saison décevante, Caroline Garcia s'attaque à une deuxième moitié très importante. En 2022, c'est à partir de ce moment-là qu'elle avait commencé à élever son niveau et connaître de grands succès. Pour ses débuts sur gazon, la Française a parfaitement négocié son premier match, elle qui doit profiter pleinement de cette semaine.

Il fallait peut-être ça pour elle. Caroline Garcia est de retour après son Roland-Garros raté où elle a évoqué beaucoup de problèmes d'ordre psychologique. Elle doit à présent retrouver de la confiance sur une surface qui lui réussit bien, en espérant qu'elle connaisse un gros résultat dans les prochaines semaines. Cette semaine à Berlin, l'enjeu peut être très important pour elle.

Premier match convaincant

Opposée à l'Allemande Sabine Lisicki au premier tour, finaliste de Wimbledon il y a dix ans face à une certaine Marion Bartoli, Caroline Garcia n'a pas fait dans le détail. Excellente au service, tout comme son adversaire, elle a pris l'avantage en étant aussi efficace au retour. Pas breakée de la partie, elle a servi 15 aces dans un match qui a failli battre le record d'aces dans un match féminin cette année. La suite, ce sera face à une qualifiée avant un potentiel duel face à Petra Kvitova, double vainqueure à Wimbledon.

Tennis : Au pied du mur, Garcia n'a pas le droit à l'erreur https://t.co/Im9ehecWtC pic.twitter.com/m9vqMgePR7 — le10sport (@le10sport) June 15, 2023

Le classement, gros enjeu de la semaine

Numéro 4 mondiale cette semaine, Caroline Garcia a des points à défendre. La Lyonnaise est même dépassée par l'Américaine Jessica Pegula virtuellement et elle doit tout faire pour essayer de rester dans ce top 4. En effet, faire partie des 4 premières têtes de série est un avantage en Grand Chelem puisque ces joueuses ne pourront pas s'affronter avant les demi-finales. En cas de très beau parcours, elle pourrait même dépasser Elena Rybakina, actuellement à la troisième place.

La surface parfaite pour son jeu ?

Avec son gros service et ses frappes puissantes, Caroline Garcia a tout pour bien jouer sur gazon. C'est peut-être même la surface sur laquelle elle a plus de chances de s'illustrer, elle qui a confié ne pas avoir très envie de changer ses plans de jeu. Pour l'instant, il faut retrouver de la confiance puisqu'elle n'a plus enchaîné deux victoires consécutives depuis Indian Wells il y a trois mois.