Tennis : Démoralisé, il fait une grande annonce !

Au sommet du tennis depuis plusieurs années maintenant, Stéfanos Tsitsipas est issu d'une jeune génération qui a émergé à la fin des années du Big 3 pour prendre le pouvoir. Le Grec, plus que jamais le meilleur joueur de l'histoire de son pays, connaît pour le moment une carrière formidable mais il n'a pas encore gagné de titre en Grand Chelem. Si on pouvait lui prédire assez facilement un succès dans cette catégorie, les années passent et sa situation inquiète...

Déjà double finaliste en Grand Chelem, Stéfanos Tsitsipas est même passé proche du titre à Roland-Garros il y a deux ans. Très à l'aise sur terre battue, il menait 2 sets à 0 face à Djokovic avant de s'incliner. Le Grec, encore battu à la dernière marche par le Serbe à l'Open d'Australie cette année, commence un peu à désespérer, lui qui fêtera ses 25 ans cet été...

« Je ne veux pas que cela devienne une obsession »

Quand on demande à un joueur ce qu'il voudrait accomplir dans sa carrière de joueur professionnel, la réponse est assez évidente. Les titres du Grand Chelem sont au-dessus de tout mais en gagner ne serait-ce qu'un seul est très difficile. « Je me suis remis à avoir confiance en moi. Mais si je ne gagne pas de Grand Chelem, je serai toujours le même Stéfanos heureux que je suis aujourd'hui. Je ne veux pas que cela devienne une obsession. C'est un objectif, un rêve, oui » a déclaré le Grec, qui commence doucement à accepter la situation, lui qui a parfois mis du temps à se relever de défaites douloureuses.

Une génération encore touchée par la domination du Big 3

Avec l'arrivée de Daniil Medvedev, Alexander Zverev et Stéfanos Tsitsipas parmi les meilleurs joueurs mondiaux, on pouvait croire à une fin de règne du Big 3. Issus de la même génération, ce sont eux qui se sont imposés comme les plus grands talents. Mais le Russe a pris une large avance en débloquant son compteur en Grand Chelem et en atteignant la place de numéro 1 mondial. Si le Grec a frôlé l'exploit, l'Allemand a très souvent déçu en Grand Chelem, lui qui n'a battu qu'un seul top 10 depuis le début de sa carrière. Il faut dire aussi que l'armure du Big 3 est très difficile à faire plier...

Il risque de finir à 0

Le problème pour Stéfanos Tsitsipas (et pour Zverev peut-être), c'est qu'il n'a pas réussi à s'imposer pour le moment et une nouvelle génération a déjà pris le pas. En effet, à cause de son revers à une main problématique parfois, les meilleurs savent parfaitement le maîtriser, à l'image de Carlos Alcaraz qui n'en a fait qu'une bouchée en quarts de finale à Roland-Garros il y a deux semaines. Il va falloir qu'il travaille encore davantage...