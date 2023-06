Djokovic se lâche, son clan répond

Alexis Brunet

Novak Djokovic a remporté son troisième Roland-Garros au prix d'une discipline de fer. Un traitement qu'il inflige aussi à son équipe et ses proches. Le Serbe est intransigeant, et il peut même parfois agacer, voir déraper. Pourtant son coach Goran Ivanisevic s'en accommode, son champion en a besoin pour donner le meilleur de lui-même.

Juste après sa victoire le 11 juin dernier à Roland-Garros, Novak Djokovic prononçait ses mots, lors de son discours d'après match. « Vous savez ce qu’on a traversé, toutes les tribulations quotidiennes. Vous savez que je peux être difficile au quotidien alors je veux vraiment vous remercier pour votre patience et votre tolérance. » Une déclaration à destination de sa famille et ses proches qui illustrait parfaitement l'intransigeance, et la discipline de fer que peut avoir le Serbe.

Djokovic est parfois acerbe avec ses proches

Novak Djokovic fait partie des plus grands champions de l'histoire du sport. Il met la barre très haut pour lui, et il fait de même avec son entourage. Ceci peut être parfois pesant, et difficile à vivre. Mais selon Goran Ivanisevic, le coach du Serbe, qui s'est exprimé pour SportKlub , le numéro 1 mondial a besoin de cela. « Cela ne me dérange pas s’il nous « taquine » ou nous « bouscule », il faut pouvoir exprimer ses émotions. Ni il ne nous entend, ni nous ne l’entendons. Personne ne sait qui dit quoi. Mais souvent, la communication est bonne et beaucoup de choses se passent. En fait, je le comprends. Pour la demi‐finale et la finale à Roland‐Garros, on lui a dit de nous regarder le moins possible et il n’y avait vraiment pas beaucoup de regards. Il s’est concentré sur ce qu’il avait à faire et a joué son meilleur tennis. »

Roland-Garros : Djokovic déroule, Alcaraz se fait détruire https://t.co/GVbQylLkuJ pic.twitter.com/tqckUZI2M7 — le10sport (@le10sport) June 18, 2023

Cela ne risque pas de changer

Les proches de Djokovic doivent donc se préparer à subir encore pendant quelques années l'exigence et les sautes d'humeur du Serbe. Avec l'objectif du Grand Chelem calendaire qui s'offre à lui, il risque d'en faire voir encore de toutes les couleurs à son entourage. Car cela serait une première depuis 1969, et Rod Laver. Le Djoker rentrerait encore un peu plus dans l'histoire du tennis, s'il arrive à aligner les quatre tournois majeurs la même année.