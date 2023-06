Surprise, il dénonce un énorme mensonge de Nadal et Federer

Alexis Brunet

Novak Djokovic est depuis peu le joueur le plus titré de l'histoire en Grand Chelem. Le Serbe devance Rafael Nadal et Roger Federer. Durant toute sa carrière, le Djoker n'a jamais caché qu'il courait après les records, là où Nadal et Federer ont toujours assuré le contraire. Mais selon John Lloyd, l'Espagnol et le Suisse ont menti.

Durant sa jeunesse à Belgrade, Novak Djokovic ne devait pas imaginer qu'il allait marquer à ce point le tennis mondial. Pourtant, depuis sa victoire en finale à Roland-Garros, le Serbe a peut-être même mis fin au débat du GOAT, à savoir qui entre Djokovic, Nadal et Federer peut être considéré comme le meilleur joueur de tennis de tous les temps. Le palmarès plaide en la faveur du Djoker, puisqu'il est le joueur qui a décroché le plus de titres en Grand Chelem.

Pour Lloyd, Nadal et Federer sont des menteurs

Rafael Nadal et Roger Federer ont longtemps dit qu'ils n'étaient pas intéressés par les records. Au contraire de Novak Djokovic vit pour cela. Mais selon l'ancien joueur de tennis professionnel britannique, John Lloyd, le Suisse et l'Espagnol ont menti. Dans ses propos lâchés à Tennis Channel , chaque joueur vit pour les records. « L’une des choses que j’aime chez Novak, c’est qu’il a toujours dit qu’il cherchait des records et que cela signifiait beaucoup pour lui. Même si j’aime Rafael Nadal et Roger Federer, ils ont toujours dit qu’ils n’étaient pas intéressés, et je n’y crois pas une seconde. Seul Novak dit la vérité car, selon moi‚ chaque joueur veut des records. C’est pour ça qu’ils vivent. »

Nadal seul challenger de Djokovic

Pour venir titiller le record de Novak Djokovic, seul Rafael Nadal a encore une carte à jouer. Roger Federer a mis un terme à sa carrière en 2022. L'Espagnol, s'il revient pour une ultime saison l'année prochaine pourrait revenir à hauteur, voir détrôner le Serbe. Mais le Djoker pourrait d'ici là augmenter son nombre de Grand Chelem. Il est notamment le grand favori pour la prochaine édition de Wimbledon.