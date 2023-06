Tennis : Imbattable, Djokovic vise un exploit historique

Benjamin Labrousse

En héros, Novak Djokovic a conquis dimanche dernier son 3ème titre à Roland-Garros en s’imposant en finale face à Casper Ruud en 3 sets. Le Serbe dépasse Rafael Nadal en termes de Grand Chelems remportés (23 pour Djokovic, 22 pour Nadal). Phénoménal, « Nole » ambitionne le Grand Chelem Calendaire, exploit dont il n’est pas passé loin en 2021. Actuellement invaincu en 2023 lors des tournois majeurs, Djokovic veut réaliser l’exploit. Retour sur les plus grandes saisons de la carrière du Serbe en Grand-Chelem.

2019 : 22 victoires, 2 défaites

L’année 2019 aura été en somme, assez classique pour un champion de la trempe de Novak Djokovic. Une saison classique, qui aura vu le natif de Belgrade remporter ses deux tournois du Grand Chelem favoris : L’Open d’Australie et Wimbledon. A Melbourne, le Serbe est une fois de plus intouchable, et dispose assez facilement de Rafael Nadal en finale, le tout en 3 sets. Mais quelques mois plus tard, Djokovic crée la sensation en s’inclinant en demie finale de Roland-Garros face à l’Autrichien Dominic Thiem, concédant ainsi sa première défaite de la saison en Majeur. Mais c’est bel et bien à Wimbledon que le « Djoker » marque définitivement les esprits. Au terme d’une des plus belles finales de l’histoire du tournoi londonien, ce dernier renverse le maître des lieux Roger Federer au bout de 4h57 de jeu, et après avoir sauvé deux balles de matchs. Blessé à l’épaule durant l’US Open, Djokovic abandonne en 8èmes de finale, pour sa deuxième défaite de l’année.

2011 : 25 victoires, 1 défaite

L’année 2011 est celle de l’avènement de Novak Djokovic au plus haut niveau. Le phénomène Serbe remporte 3 des 4 tournois majeurs au cours de l’année. Impressionnant, « Djoko » réalise une saison de haute volée, quasiment parfaite. Cette saison sera également celle où le Serbe prends pour la première fois de sa carrière l’ascendant sur Rafael Nadal. Après avoir remporté l’Open d’Australie au détriment d’Andy Murray, et après avoir chuté face à Roger Federer en demie finale de Roland-Garros, Djokovic bat deux fois successivement l’Espagnol à Wimbledon et à l’US Open (les deux fois en 4 sets) pour réaliser une année exceptionnelle.

2015 et 2021 : 27 victoires, 1 défaite