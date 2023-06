Il l’affirme « Federer est bien le GOAT »

Baptiste Berkowicz

Alors que Novak Djokovic est devenu le joueur à détenir le plus grand nombre de Grand Chelem de l'Histoire du tennis avec un total de 23, le débat autour du GOAT (Greatest of all time) agite la planète tennis. Selon Adriano Panatta, Roger Federer est et restera le plus grand joueur de tous les temps à ses yeux.

Le Serbe, Novak Djokovic, s'est toujours construit dans l'ombre de Rafael Nadal et Roger Federer. Le public a toujours soutenu ses deux rivaux à son détriment mais cela ne l'empêche pas de rester au plus haut niveau depuis plus de quinze ans.

L'éternel idole Federer

L’ex‐joueur italien, vainqueur de Roland‐Garros en 1976, a tenu à réagir au sujet du clivant débat autour du GOAT : « Je vais juste donner mon avis personnel. Pour moi, rien ne change, peu importe le nombre de titres remportés par Novak Djokovic, car tout le monde voit les choses différemment. Le débat autour du GOAT est un peu exagéré. Mais s’il faut se prononcer, je dirai que Federer est le plus grand et personne ne peut changer mon opinion. Novak a peut‐être le plus de coupes du Chelem en ce moment, mais les gens aiment vraiment Roger et ce sera toujours le cas ». Le Suisse appréciera .

Djokovic peut encore creuser l'écart