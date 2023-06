Djokovic surclasse Roland-Garros, Kyrgios lui lâche un message surréaliste

Baptiste Berkowicz

Impensable il y encore quinze ans, Novak Djokovic l'a fait. Après sa victoire face à Casper Ruud en finale de Roland-Garros, le Serbe est devenu le joueur avec le plus de victoires en Grand Chelem à son actif. Une performance saluée par Nick Kyrgios, qui a rendu un hommage à sa façon sur les réseaux sociaux.

Toujours pas présent dans le tableau du Grand Chelem parisien, Nick Kyrgios parvient tout de même à faire parler de lui. En bons termes depuis la finale de Wimbledon 2022, Nick Kyrgios et Novak Djokovic plaisantent régulièrement ensemble sur les réseaux sociaux.

Roland-Garros : Djokovic au sommet, il remet tout en question pour le GOAT https://t.co/0cjoIezS1H pic.twitter.com/LphAau9puY — le10sport (@le10sport) June 12, 2023

Kyrgios rend un hommage à sa façon

Une fois n'est pas coutume, l’Australien a taquiné Nole sur Instagram ce lundi, au lendemain de son troisième sacre à Roland‐Garros, faisant de lui le seul joueur à avoir gagné tous les tournois du Grand Chelem au moins trois fois : « Félicitations Nole, tu m’as demandé des conseils sur la terre battue puis tu as remporté Roland‐Garros à nouveau. Fier de toi mon pote, je suis disponible à tout moment, love coach kygs », a ironisé Nick en postant une vielle photo sur laquelle il discute avec Nole, lors d’un entraînement sur terre battue. La réponse de Novak Djokovic ne devrait pas tarder car le Serbe est du genre à s'amuser de ses chambrages sur les réseaux sociaux.

Djokovic au sommet du tennis

Auréolé d'un troisième sacre à Paris, Novak Djokovic totalise 23 titres du Grand Chelem à son palmarès. Il est également recordman en nombre de Masters 1000 remportés ou encore sur le total de semaines passées en tant que numéro 1 mondial. Le débat sur le plus grand joueur de l'Histoire du tennis agite le monde de la balle jaune depuis toujours mais encore plus depuis le sacre du Serbe. Alors que les deux monstres qui l'accompagnent dans cette discussion, Roger Federer et Rafael Nadal, sont retraité pour l'un et en grande difficulté physique pour l'autre, Novak Djokovic pourrait bien encore creuser l'écart en terme de chiffres dans les mois à venir.