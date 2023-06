C’est une première, Djokovic terrasse Nadal et Federer

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Dimanche, Noak Djokovic a battu Casper Ruud en finale de Roland-Garros, un sacre qui lui permet de pointer seul en tête du nombre de Grand Chelem remportés (23). Rafael Nadal et Roger Federer sont derrière lui pour la première, eux qui lui ont livré une bataille de légende pendant plus d’une décennie.

Et de 23 ! Vainqueur de Casper Ruud dimanche dernier Porte d’Auteuil, Novak Djokovic s’est offert son 23ème titre du Grand Chelem. Le Serbe dépasse donc Rafael Nadal (22) et prend un peu plus le large sur Roger Federer qui s’est arrêté à 20. Petit événement, c’est la première fois de sa carrière que Novak Djokovic est seul en tête au nombre de Grand Chelem remportés. Et avec les blessures à répétition de l’Espagnol, le Djoker pourrait bien conserver son trône pendant un moment.

Djokovic roi de Melbourne

En 2008, à l’Open d’Australie, c’est face à Jo-Wilfried Tsonga que Novak Djokovic remporte son premier Grand Chelem. A 21 ans, le Serbe inscrit son nom dans un tournoi qu’il dominera de la tête et des épaules pendant des années. Au total, Djokovic gagnera l’Open d’Australie à dix reprises. Il est même sur 4 victoires de suite puisqu’il n’avait pas pu participer à l’édition de 2022 en raison de son refus de se vacciner.

Le gazon lui sourit aussi

L’histoire est presque aussi belle à Wimbledon. Novak Djokovic s’offre son premier Grand Chelem londonien en 2011, une année exceptionnelle où il gagnera trois titres majeurs. Sept victoires au total dont une plus marquante que les autres face à Roger Federer, le maître des lieux, en 2019. Le Djoker sauve deux balles de match et parvient à reprendre le dessus sur le Suisse qui avait là une chance inouïe de gagner un ultime Grand Chelem.

🏆🙏🏼2️⃣3️⃣❤️🇫🇷 #RolandGarros pic.twitter.com/KOxvOq3d18 — Novak Djokovic (@DjokerNole) June 11, 2023

Jusqu’en Amérique, Djokovic rafle tout

Un peu moins de succès à l’US Open mais tout de même trois sacres : 2011, 2015 et 2018. Et comme toujours, hormis la finale de 2018 contre Juan Martin Del Potro, Novak Djokovic s’est retrouvé face à Rafael Nadal et Roger Federer. Ses meilleurs ennemis. Les trois se sont livrés un combat de légende pendant plus d’une décennie. Notamment à Roland-Garros où Nadal l’a longtemps privé d’un titre…

Roland-Garros pour entrer dans la légende

Mais la donne a fini par tourner. Traumatisé par l’Espagnol pendant un moment, Novak Djokovic a attendu 2016 et le forfait de Rafael Nadal pour remporter son premier titre face à Andy Murray. Malmené par Stefanos Tsitsipas pendant deux sets en 2021, Djokovic récidive. Jusqu’à son 23ème titre du Grand Chelem obtenu dimanche contre Casper Ruud, déjà battu en finale la saison passée. Pour Novak Djokovic, cela fait 23 sacres à 36 ans. Mais physiquement, le Serbe semble encore en avoir sous la raquette. Rafael Nadal peut trembler...