Roland-Garros : Djokovic et Nadal l’ont dégouté, il raconte

Baptiste Berkowicz

Tout juste défait en finale de Roland-Garros par Novak Djokovic, Casper Ruud a évoqué son nouvel échec à la dernière marche d'un Grand Chelem. Le Norvégien a disputé trois finales de tournoi majeur pour un bilan de trois défaites. Rafael Nadal, Carlos Alcaraz et donc Novak Djokovic sont les hommes qui l'ont empêché de soulever le trophée. Une liste qui relativise ses échecs selon le principal intéressé.

Au bout d'une quinzaine où il aura dominé tous ses adversaires jusque là, Casper Ruud se présentait face à la montage serbe en finale de Roland-Garros. Le Norvégien n'est pas parvenu à déjouer les pronostics et s'est incliné en trois sets (7-6, 6-3, 7-5) contre Novak Djokovic.

Roland-Garros : C’est historique, Djokovic fait une grande annonce https://t.co/ONOmeoLGri pic.twitter.com/FTQJFMwKpA — le10sport (@le10sport) June 11, 2023

Défait face à des monstres

En conférence de presse après sa défaite face à Novak Djokovic en finale, Casper Ruud est revenu sur ses échecs en finale : « Les trois joueurs que j’ai affrontés, c’est Rafa qui a battu, à l’époque, le record de 22 Grands Chelems, puis Carlos qui était en feu à New York, et enfin Novak, qui a battu 23. J’ai joué contre des joueurs très difficiles, comme vous le dites » , avant d'ajouter : « Il y a peut‐être eu d’autres joueurs en finale, y compris ces dernières années, qui étaient peut‐être plus jouables ou battables, parce que ces gars‐là savent ce qu’il faut faire. »

Un apprentissage certain ?