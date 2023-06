Roland-Garros : Incroyable, il le compare à Federer

Baptiste Berkowicz

L'absence de Rafael Nadal à Roland-Garros n'empêche pas ses proches d'évoquer le Grand Chelem parisien. Toni Nadal, oncle et ancien entraineur du vainqueur à quatorze reprises du tournoi Porte d'Auteuil, n'a pas caché son admiration pour son compatriote Carlos Alcaraz. Il compare le numéro 1 mondial à Roger Federer dans ses plus belles années.

Le phénomène Carlos Alcaraz en subjugue plus d'un. Le prodige espagnol de 20 ans gravit les étapes de manière fulgurante et représente sans aucun doute ce qui se fera de mieux dans les quinze prochaines années. Toni Nadal, l'oncle de Rafael, ne tarit pas d'éloges à l'égard du numéro 1 mondial.

Roland-Garros : Alcaraz annonce la couleur pour le choc face à Djokovic https://t.co/e6hsSR3zW2 pic.twitter.com/8kFXkd0Eqi — le10sport (@le10sport) June 7, 2023

Un niveau similaire au meilleur Federer ?

Dans une tribune écrite pour le quotidien espagnol El Pais , Toni Nadal a comparé l’actuelle supériorité de son jeune compatriote à celle de Roger Federer en 2004 : « Il est plein de confiance et en pleine forme, physiquement et techniquement. Il me rappelle la supériorité dont Federer a fait preuve à partir de la fin 2003 et, surtout, en 2004. Son invincibilité était telle qu’il a fallu attendre l’arrivée d’une nouvelle génération pour que Roger soit en difficulté. J’ai l’impression qu’il en sera de même, pour un temps, avec Alcaraz. ». L'Espagnol devrait apprécier alors que se dresse devant lui la montagne Djokovic.

Un duel au sommet face à Djokovic

Lorsque le tableau de l'édition 2023 de Roland-Garros est tombé, les passionnés de tennis avaient coché cette potentielle demi-finale. Carlos Alcaraz et Novak Djokovic se retrouvent dans une bataille qui s'annonce torride, vendredi, pour rallier la finale du Grand Chelem parisien. Considérés comme les deux favoris au début du tournoi, les deux hommes se sont affrontés une seule fois en carrière, il y a un peu plus d'un an à Rome. Un duel sur terre battue déjà à l'époque qui s'était soldé par une victoire de Carlos Alcaraz dans un match accroché. Il ne devrait pas en être de moins vendredi.