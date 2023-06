Roland-Garros : Opportuniste, Zverev vise le titre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé gravement l'année dernière à la cheville droite lors de sa demi-finale face à Rafael Nadal il y a un an, Alexander Zverev n'a pas encore retrouvé le niveau qui était le sien. L'Allemand est sorti du top 10 et pourrait connaître une grosse chute en cas de défaite. Mais il ne cache pas ses ambitions pour la suite du tournoi, lui qui pourrait profiter d'une partie de tableau dégagée.

Définitivement l'un des meilleurs joueurs depuis des années, Alexander Zverev a souvent bloqué en Grand Chelem puisqu'il n'a réussi à battre qu'un seul top 10 dans ces tournois. Finaliste à l'US Open en 2020, l'Allemand a parfois failli mentalement mais à Roland-Garros l'an dernier, c'est une blessure physique qui l'a éloigné des courts pendant longtemps. De retour sur les lieux, il semble en bonne posture.

Retour heureux sur le Chatrier

Il n'était pas revenu depuis ce fameux jour de demi-finale contre Nadal. Programmé en night session jeudi face au Slovaque Molcan après le forfait de Gaël Monfils, Alexander Zverev a retrouvé le Philippe-Chatrier avec une belle victoire. « C'était agréable d'aller sur ce court, en particulier après l'année dernière. Une belle atmosphère, un bon sentiment pour moi. Et très heureux de comment les choses ont tourné en ma faveur. Avant le match, je suis allé sur le court pour le voir parce que je n’y étais pas allé depuis l'accident. C'était très important pour moi » a-t-il confié.

Roland-Garros : Medvedev éliminé, grosse opportunité ! https://t.co/A0WBH1HEtD pic.twitter.com/i7EYeOVLpD — le10sport (@le10sport) May 31, 2023

De grandes ambitions

De retour sur le circuit depuis le début de la saison, Alexander Zverev semble encore à la recherche de son meilleur niveau. Lors de ses deux premiers tours, il n'a perdu aucun set et peut prétendre aller plus loin. « J'adore cet endroit, c'est agréable d'être de retour ici. C'est carrément un tournoi que je veux remporter, où je veux bien réussir. Il y a toujours un petit quelque chose qui manque. Dans l’ensemble, je suis heureux d’être ici » a-t-il poursuivi, toujours très confiant.

Une place en demies ?

Placé dans la même partie de tableau que Daniil Medvedev et Jannik Sinner, Alexander Zverev pourrait profiter de leurs défaites pour se frayer un chemin très loin. Au troisième tour, la tâche sera plus difficile face à Frances Tiafoe, 12ème mondial. Mais les deux grandes têtes d'affiche ont pris la porte alors tout reste possible.