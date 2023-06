Catastrophe à Roland-Garros, Gaël Monfils lâche un terrible aveu

Amadou Diawara

Tombeur de Sebastián Báez ce mardi, Gaël Monfils était supposé se frotter à Holger Rune au deuxième tour de Roland-Garros. Toutefois, le Français a annoncé ce mercredi soir qu'il devait déclarer forfait, et ce, à cause d'une blessure au poignet. Dévasté, Gaël Monfils a laissé clairement entendre qu'il pouvait ne jamais refouler les courts de la Porte d'Auteuil.

Ce mardi, Gaël Monfils a livré un énorme combat face à Sebastián Báez. Opposé à l'Argentin, le joueur de 36 ans a dû batailler pendant presque quatre heures pour l'emporter. En effet, Gaël Monfils a eu besoin de cinq sets pour se défaire de Sebastián Báez (3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5). Grâce à sa victoire, Gaël Monfils a validé son ticket pour le deuxième tour de Roland-Garros.

Monfils déclare forfait à Roland-Garros

Après une entrée en lice convaincante contre Sebastián Báez, Gaël Monfils était censé affronter Holger Rune ce jeudi. Toutefois, le Français a dû renoncer en raison d'une énième blessure. Touché à un poignet, Gaël Monfils a annoncé son forfait pour le deuxième tour de Roland-Garros ce mercredi soir en conférence de presse.

«Il m’en reste combien, des Roland ?»