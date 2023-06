Roland-Garros : Gasquet donne rendez-vous pour sa retraite

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé à son compatriote Arthur Rinderknech au premier tour pour son 20ème Roland-Garros, Richard Gasquet n'a pas pu faire de miracles. A bientôt 37 ans, il devient plus difficile de résister physiquement en Grand Chelem et en particulier sur terre battue, une surface plus exigeante. Après Tsonga et Simon, le Mousquetaire n'est pas encore prêt à prendre sa retraite.

Considéré comme l'un des plus grands talents du tennis français depuis sa jeunesse, Richard Gasquet a connu une carrière exceptionnelle au plus haut niveau même s'il n'y aura vraisemblablement pas de titre en Grand Chelem. Le Biterrois fait preuve d'une longévité incroyable et se donne toujours à fond dans le combat, en témoigne sa défaite au premier tour à Roland-Garros non sans avoir remonté un sacré handicap.

Un scénario presque fou

Mené deux sets à un par Arthur Rinderknech, Richard Gasquet a commencé à s'écrouler dans la quatrième manche, étant mené 5-0. Mais il a su rattraper son retard petit à petit, s'inclinant finalement au tie-break mais soutenu par le public du Suzanne-Lenglen. « 5-0, c'est assez rare de remonter. Il faut reconnaître que ce n'est pas commun. J'ai fait 1-0 au tie-break, c'est là où il faut que cela bascule, il faut que j’arrive à faire ces deux points. Je le remets, il mène 2-1 et après il reprend confiance. Le public était avec moi, c’était assez étonnant parce qu’il y avait quand même 5-0 ; c'est rare de revenir mais j'avais à cœur de me battre » a-t-il analysé.

Dernier Roland en 2024 ?

Interrogé sur la suite de sa carrière puisqu'il a déjà presque 37 ans, Richard Gasquet a promis que ce n'était pas la dernière fois que son fabuleux revers émerveillerait les foules. « J'espère jouer encore l'année prochaine un dernier Roland-Garros. Si j'avais une fin à choisir, ce serait ici, peut-être dans un an. J'espère tenir en tout cas pour voir le classement. Si je redescends, c'est sûr que ce sera le moment de s'arrêter et de finir. Tout est envisageable mais finir à Roland-Garros, c'est sûr que c'est beau quand même, c'est mieux » a-t-il confié.

600ème victoire dans le viseur

Du fait de sa longévité incroyable, Richard Gasquet fait partie des joueurs en activité comptant le plus de victoires sur le circuit ATP. A l'heure actuelle, il en est à 598 et devrait dépasser les 600. A l'échelle du tennis français, c'est lui qui est en tête dans ce classement depuis le début de l'ère Open. Aujourd'hui, seuls Nadal, Djokovic et Murray font mieux que lui. C'est dire s'il aura marqué le tennis.