«Je vais le niq***» : Gaël Monfils fait halluciner Roland-Garros, il se lâche après son exploit

Gaël Monfils a fait chavirer de bonheur le court Philippe-Chatrier ce mardi en night session, renversant Sebastian Baez (3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5) au premier tour de Roland-Garros. Le Français signe là l’une des plus belles victoires de sa carrière et ne pouvait pas cacher sa joie au moment de se présenter à la presse en pleine nuit.

Après 3 h 47 d’effort et au terme d’une incroyable remontada, Gaël Monfils est parvenu à prendre le dessus sur Sebastian Baez (3-6, 6-3, 7-5, 1-6, 7-5) ce mardi soir. Un exploit pour le Français de 36 ans, désormais 394e mondial, qu’on pensait battu dans la cinquième manche alors que l’Argentin menait 4-0. Épuisé physiquement et malgré des crampes, Gaël Monfils a su renverser la partie dans une ambiance magique, un moment inoubliable pour le joueur, présent face aux journalistes en pleine nuit pour revenir sur son exploit qu’il classe parmi les plus grands matches de sa carrière.

« J'ai vécu un truc de dingue »

« Top 1 - top 2 avec le match contre (Pablo) Cuevas sur Le Lenglen (au 3e tour de Roland-Garros 2015, victoire de Monfils, 4-6, 7-6 [1], 3-6, 6-4, 6-3), l'atmosphère était incroyable , a répondu Gaël Monfils en conférence de presse, relayé par L’Equipe. Ce soir, les émotions étaient incroyables, le public était exceptionnel. C'était ma première night-session ici, j'ai fait quatre night sessions dans les quatre Grands Chelems, je l'ai même fait à Wimbledon, n'oubliez jamais avec Gilles Simon sur le Central (en 2015, victoire de Simon, 3-6, 6-3, 7-6, 2-6, 6-2), on l'a fait notre petite night session. L'avoir fait ici, j'ai rempli ma bucket list et en plus j'ai gagné. J'ai vécu un truc de dingue ce soir. J'oublie où je suis, que c'était un premier tour. Je savais que ça allait être très très dur, je me suis entraîné avec lui la semaine dernière, je le trouvais monstrueux. Quand j'ai vu le tableau, je n'étais pas très content, ce n'était pas le gameplay que je voulais vraiment au premier tour. Une fois que t'es dedans, t'acceptes. Avoir réussi à trouver des solutions inespérées, je suis juste très content, c'est un des meilleurs moments de sport que j'ai pu vivre. » C'est en effet sa première victoire sur le circuit principal depuis dix mois.

« J'ai réussi à me dire, ''Je vais récupérer et je vais le niq*** dans le cinquième'' »