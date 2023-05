Après le nouvel exploit de Gaël Monfils, faites le quiz sur sa carrière

La rédaction

A 36 ans, Gaël Monfils vient de s'offrir un nouveau moment fort à Roland-Garros. Le Français s'est imposé, tard hier soir contre Sebastian Baez en 5 sets. Membre de la dernière génération de joueurs français capables de lutter au plus haut niveau et de rêver d’une victoire en Grand Chelem, aux côtés des Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon et Richard Gasquet, Gaël Monfils n’a jamais pu se hisser jusqu’à la victoire dans un Tournoi majeur, malgré plusieurs beaux parcours. Le 10 Sport vous propose de vous tester avec ce quiz sur la carrière du Parisien.

Indéniablement, Gaël Monfils reste l’un des derniers joueurs du tennis français à avoir été en mesure de lutter au plus haut niveau, au point de rêver à une victoire en Grand Chelem. Il fait partie de la dernière génération de qualité en France, avec ses trois compères Jo-Wifried Tsonga, Richard Gasquet et Gilles Simon, qui est petit à petit en train de s’effacer, Tsonga et Simon ayant déjà pris leur retraite.

Avec ses trois acolytes, Gaël Monfils dispose aujourd’hui d’un des plus beaux palmarès du tennis français, assurément depuis une bonne trentaine d’années et la fin des années Noah-Leconte-Forget, la dernière grande génération avant celle-ci, la période intermédiaire ayant été dominée par le seul Cédric Pioline, capable de coups d’éclat en Grand Chelem. Monfils, lui aussi, a parfois su élever son niveau de jeu lors des grands Tournois, ce qui lui a permis à plusieurs reprises d’apercevoir la possibilité d’une victoire en Grand Chelem.

Federer-Nadal-Djokovic, le plafond de verre

Le problème, c’est qu’à chaque fois, il a buté sur la marche la plus importante, celle qui consistait à vaincre l’un des trois géants du jeu, à savoir Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Monfils a par exemple été arrêté par Roger Federer à quatre reprises à Roland Garros, souvent à un stade déjà avancé de la compétition. Cette marche s’est toujours avérée trop haute pour le tennisman tricolore, et elle l’a toujours empêché d’obtenir un trophée en Grand Chelem. Toute sa carrière, Monfils a travaillé pour tenter de dépasser ce plafond de verre, mais il n’y est jamais parvenu. A sa décharge, très peu de joueurs dans l’histoire récente y sont parvenus, et au niveau tricolore, que ce soit Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon ou Richard Gasquet, ils ont tous bloqué à ce stade, malgré quelques exploits très épisodiques de Simon contre ce trio majeur.

Au lendemain de son dernier exploit à Roland-Garros contre Sebastian Baez en 5 sets, le moment semble parfait pour tester vos connaissances sur la carrière de Gaël Monfils.