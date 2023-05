Roland-Garros : Malgré son absence, Nadal reste au centre des discussions

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a dix jours, Roland-Garros connaissait sa première grande bombe : le forfait de Rafael Nadal. Le plus grand champion de l'histoire du tournoi a dû renoncer pour la première fois depuis 2004 et son absence va forcément laisser un vide immense. D'ailleurs, le Majorquin revient souvent au centre des discussions depuis son forfait, qui change énormément de choses pour un grand nombre de joueurs.

Le premier tour du tournoi de Roland-Garros est sur le point de se terminer mais un champion de taille manque à l'appel cette année. Blessé depuis le début de l'année, Rafael Nadal n'a pas eu le temps de se remettre pour son tournoi préféré. Dans sa carrière, c'est même le seul tournoi qu'il n'a jamais manqué depuis le début, participant à chaque édition depuis 2005 avec la réussite que l'on connaît.

Un vrai choc

Il n'y a presque personne qui échappe à la fameuse question sur Rafael Nadal depuis le début du tournoi. Ce forfait résonne comme un gros choc pour le monde entier, comme l'a rappelé Richard Gasquet. « C'est très différent sans lui. On est habitués à le voir sur le Chatrier. Il a gagné 14 fois. C'est un choc pour moi, pour tout le monde. C'est un nouveau tournoi. Quand Nadal était là on savait qui allait gagner. Là, tout peut arriver » a-t-il commenté, lui qui connaît très bien le Majorquin.

De grandes opportunités sur le plan sportif

Forcément, quand celui qui a gagné 14 fois le tournoi n'est pas là, l'occasion est très belle de se faire une place au palmarès. Cette année, le tournoi est sûrement le plus ouvert de ces 20 dernières années. « On n’appréhende pas ce tournoi comme on appréhendait encore celui de l’année dernière. Il va y avoir des opportunités et ça les joueurs le savent. La manière dont ils vont aborder psychologiquement l’absence de Nadal en étant capable de gérer cette fenêtre d'opportunité plus grande, c’est un point qui va être très important » a commenté Justine Hénin, 4 fois vainqueur du tournoi.

La fin bientôt proche