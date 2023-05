Roland-Garros : Pourquoi les Français vont mettre le feu

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est le grand début du tournoi de Roland-Garros 2023 ce dimanche ! Le contingent français aura la chance d'être particulièrement bien représenté même s'il n'y a pas de grosse tête d'affiche côté masculin. Au total, sur les deux tableaux, ils seront 29 à tenter leur chance, autant d'opportunités de briller et de redonner le sourire au tennis français. La quinzaine s'annonce belle.

L'édition 2023 de Roland-Garros a déjà parfaitement commencé pour le contingent tricolore et la première journée du grand tableau promet énormément elle aussi. D'ailleurs, sur toute la quinzaine, du moins jusqu'au plus tard possible, les Français devraient mettre l'ambiance accompagné d'un public qui devrait battre des records d'affluence. Sur la semaine des qualifications, un record a déjà été battu...

Les qualifs donnent le ton

Lors de la première semaine, de belles histoires ont déjà vu le jour pour pas mal de Français. Si Lucas Pouille et Fiona Ferro ont validé leur qualification pour le grand tableau dans une ambiance survoltée, d'autres jeunes joueurs ont également fait rêver les Français à l'image d'Alice Robbe, Laurent Lokoli ou Geoffrey Blancaneaux. L'organisation du tournoi a déjà annoncé un record pour cette semaine de qualifications : la barre des 50000 spectateurs a été franchie.

40 ans de la victoire de Noah, c'est la fête à Roland-Garros ! https://t.co/Hd03Y8Qciv pic.twitter.com/kkqwGcG3YS — le10sport (@le10sport) May 27, 2023

Beaucoup de Français à l'affiche

Ils ne sont peut-être pas les mieux classés mais ils sont largement les plus représentés. La France a donc 29 représentants entre les hommes et les femmes et beaucoup tenteront de faire chavirer le public. Dans le tableau masculin, il y aura 3 affiches franco-françaises dès le premier tour qui mèneront peut-être vers une grosse tête de série. L'attention sera également portée sur Luca Van Assche et Arthur Fils, les deux jeunes Tricolores de 18 ans qui ont enflammé le circuit récemment. Ce dernier vient même de remporter son premier titre ATP à Lyon, le propulsant à la 63ème place mondiale.

Garcia en leader

La tête d'affiche incontestable du tennis français pour Roland-Garros est inévitablement Caroline Garcia. La Française, numéro 5 mondiale, est la plus grande chance même si les derniers mois ont été compliqués. Mais elle a déjà prouvé qu'elle savait s'exprimer sur toutes les surfaces, elle qui a atteint les quarts de finale Porte d'Auteuil il y a six ans. A priori, rien ne l'interdit de croire au rêve ultime mais il faudra se débarrasser de nombreuses adversaires coriaces...