Roland-Garros : Quand l'e-sport s'invite dans le tennis

A Roland-Garros chaque année, c'est la fête du tennis et la Fédération française de tennis souhaite jouer sur tous les tableaux. Ce vendredi, la finale de la sixième édition des Roland-Garros eSeries a lieu sur le jeu mobile "Tennis Clash". Les 8 meilleurs joueurs du monde sont conviés directement sur le site pour une finale exceptionnelle.

Ils sont plus de 100000 à travers le monde à s'être affrontés pour obtenir un ticket pour la grande finale des Roland-Garros eSeries 2023. Créé en 2018, Roland-Garros eSeries by BNP Paribas est le tournoi eTennis le plus important et le plus inclusif au monde. Comme l'année précédente, c'est sur le jeu mobile Tennis Clash que la compétition a lieu, un jeu développé par Wildlife Studios.

Une compétition qui prend de l'ampleur

En s'appuyant sur l'expertise dans le domaine du jeu vidéo des streamers Rivenzi et LitteBigWhale, également fins connaisseurs de sport, la Fédération française de tennis souhaite aller chercher un public encore plus jeune avec l'organisation de cette compétition e-sportive. D'ailleurs, elle prend un peu plus de place d'année en année puisqu'il y a plus en plus de participants et le prize money est fixé à 5000 euros entre le vainqueur et le finaliste.

Une compétition engagée

Si elle a lieu depuis plusieurs années maintenant, la compétition e-sportive de Roland-Garros permet à tout le monde de vivre une expérience dans l'e-sport. En effet, avec BNP Paribas comme partenaire, les Roland-Garros eSeries s'associent à l'initiative portée par le Canadien Félix Auger-Aliassime, actuellement dans le top 10 mondial, ce qui fait chaque point disputé lors des 31 matches de cette phase finale rapportera 15 euros. Sur le circuit ATP, le Canadien donne à chaque fois 5 dollars quand il gagne un point et BNP Paribas suit le mouvement en rajoutant 15 dollars. De plus, les Roland-Garros eSeries est en lien étroit avec les associations Women in Games et Handigamers pour assurer une grande inclusion.

Grand rendez-vous ce vendredi

En direct du Stade de Roland-Garros, la grande finale a donc lieu ce vendredi avec une grande émission présentée par les streamers cités précédemment. Cette année, un invité spécial sera également présent : l'ambassadeur Gilles Simon, tout juste retraité du circuit ATP depuis six mois.