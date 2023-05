Roland-Garros : Les night sessions, nouveau mode d'emploi

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis 2021, le tournoi de Roland-Garros a mis en place la tenue de "night sessions" lors de la quinzaine, des matches programmés uniquement le soir qui disposent d'une billetterie à part. Avec l'arrivée du toit sur le Philippe-Chatrier, comme sur les autres tournois du Grand Chelem, cette innovation est devenue possible mais elle provoque de gros débats...

A Roland-Garros, les night sessions se déroulent ainsi depuis leur implémentation : un seul match programmé en soirée sur le Chatrier avec une nouvelle billetterie contrairement aux autres Majeurs où deux matches sont au programme. En 2023, il y a tout de même du changement même si les débats ne sont sans doute pas terminés...

Roland-Garros : Les grandes nouveautés de 2023 ! https://t.co/q8jH4G5iql pic.twitter.com/P6VuIMcpQV — le10sport (@le10sport) May 16, 2023

Nouveau départ à 20h30

Ces dernières années, les sessions de nuit démarraient à 21h, un horaire qui a fait beaucoup parler puisqu'il est plutôt tardif. En effet, Amélie Mauresmo a annoncé il y a quelques semaines que les night sessions seront avancées d'une demi-heure avec un petit show à partir de 20h. « On répond à la demande des joueurs et joueuses et à celle du public, vis-à-vis des transports si le match dure. Il y aura un show interactif avec le public avant. Le premier point du match aura lieu à 20 h 30, c’est sûr » a expliqué la directrice du tournoi.

Gros débat sur l'équité

En plus de l'horaire plutôt tardif sur le début de ces sessions, c'est un vrai débat sur l'équité entre les hommes et les femmes qui a vu le jour. En effet, avec un seul match en programme en soirée, il devient difficile de tenir un match du tableau féminin puisque cela dure moins longtemps normalement. En 2022, sur les dix matches du soir, seule une affiche était féminine : Cornet contre Ostapenko. Là aussi, un désir de changement a vu le jour même si Amélie Mauresmo a récemment confié qu'elle ne savait pas encore combien de matches féminins auront lieu en night session.

Une diffusion discutée