Roland-Garros : 11 Français encore en course en qualifs, bilan mitigé !

Avant le début du grand tableau de Roland-Garros, ils sont nombreux à s'affronter sur les courts annexes pour décrocher l'un des nombreux tickets. A l'issue des deux premières journées, 29 Français ont foulé la terre battue parisienne et il n'en reste désormais plus que 11. Première surprise : les filles ont pour une fois été un peu plus performantes que leurs homologues masculins...

Les émotions ont été différentes ces deux derniers jours. Entre les déceptions, les combats qui ont fini par mal tourner ou encore les victoires que l'on n'attendait pas, Roland-Garros a déjà connu son lot de belles histoires avec les joueurs français. Ce mercredi, tous devront affronter le deuxième tour pour espérer continuer...

Blancaneaux, Lokoli... les grands espoirs

Si l'on attendait plus de joueurs, à l'image d'Enzo Couacaud qui a craqué, d'autres Tricolores ont fait respecter leur rang au premier tour. C'est le cas de Geoffrey Blancaneaux, seul Français qualifié l'an dernier, qui affrontait le Turc Ilkel. Laurent Lokoli a lui aussi passé le premier tour brillamment face au Biélorusse Gerasimov. Dans le tableau masculin, ils ne sont plus que 5 puisque Lucas Pouille a fait un retour fracassant devant son public et Sascha Gueymard Wayenburg et Dan Added ont créé la surprise.

Roland-Garros : Début des qualifs, quelles sont les chances françaises ? https://t.co/f8DevOdypK pic.twitter.com/roFgSbmLh9 — le10sport (@le10sport) May 22, 2023

6 femmes encore en lice

Avec 14 représentantes au démarrage de ces qualifications, les Françaises ont fait un peu mieux que les hommes en plaçant 6 représentantes au deuxième tour. Si Chloé Paquet et Elsa Jacquemot ont fait respecter leur rang, d'autres ont connu une magnifique expérience. Fiona Ferro, d'abord, ancienne huitième de finaliste Porte d'Auteuil, a confirmé son retour en bonne forme. Margaux Rouvroy a validé une magnifique victoire face à la finaliste de l'édition 2020, Sofia Kenin, Nina Radovanovic a battu sa compatriote Loïs Boisson pour sa première en qualifs de Grand Chelem et Alice Robbe a connu une explosion de joie après sa victoire face à l'Australienne Priscilla Hon.

De belles promesses d'avenir

En mettant l'accent sur la jeunesse au niveau des invitations, la FFT savait certainement à quoi s'attendre. Les résultats ne sont pas excellents, c'est sûr, mais beaucoup de joueurs ont pris rendez-vous pour l'avenir. C'est le cas par exemple d'Antoine Ghibaudo et Arthur Gea, 18 ans tous les deux, qui ont gagné un set avant de s'incliner face à des joueurs plutôt expérimentés. Gabriel Debru et Mathys Erhard, eux, sont passés proches de la victoire avant qu'une blessure vienne gâcher leur rêve dans les derniers moments. Lundi en première rotation, Emma Léné avait donné le ton chez les femmes en perdant un immense combat de 3h15.