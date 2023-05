Roland-Garros : Les Français à suivre en qualifications !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Lundi 22 mai, le tournoi de Roland-Garros sera définitivement lancé. Les qualifications vont démarrer et pour les Français présents dans ce tableau, c'est l'occasion de commencer son périple vers un ticket pour le tournoi principal, qui débute dimanche prochain. Attention tout de même car la tâche sera ardue...

Cette année, ils seront 14 à prétendre à une place dans le grand tableau de Roland-Garros. Si le tirage au sort a pu être difficile pour certains, on peut tout de même rêver d'avoir quelques réussites, comme c'est le cas généralement. Avant ça, un petit tour des forces en présence est nécessaire car il faudra aller donner de la voix sur les courts à partir de demain pour soutenir au mieux les joueurs tricolores.

Couacaud, Lokoli... les oubliés du grand tableau

Chaque année, la Fédération française de tennis doit trancher et faire des choix pour récompenser les joueurs Français d'une invitation pour Roland-Garros. Le choix est d'autant plus dur que les candidats sont de plus en plus nombreux au fil des années. Ainsi, Enzo Couacaud et Laurent Lokoli auraient pu prétendre à une invitation eux aussi cette année mais ils devront passer par les qualifications. Le premier cité s'est tout de même illustré en Challenger ces derniers temps et il était même le seul joueur à avoir pris un set à Novak Djokovic lors du dernier Open d'Australie. Lokoli, lui, est passé proche de remporter la wild-card Race France, finalement destinée à Arthur Fils. Ils paient peut-être là leur âge déjà avancé (28 ans)...

La jeunesse mise à l'honneur

Pour les qualifications, la FFT a fait le choix de la jeunesse pour attribuer ses invitations. En effet, les 9 wild-cards sont revenus à des joueurs de moins de 25 ans. Et surtout, tous n'ont quasiment pas d'expérience à ce niveau ! Gabriel Debru, vainqueur du tournoi chez les juniors l'année dernière, sera de la partie et est le plus jeune mais d'autres jeunes ont également eu de la chance, à l'image d'Antoine Ghibaudo, 734ème mondial et Arthur Gea, 982ème, tous les deux 18 ans.

Souvent de la réussite

A l'image de Geoffrey Blancaneaux l'année dernière, encore présent cette année dans le tableau, la France arrive quasiment toujours à faire passer au moins l'un de ses représentants dans le grand tableau à la suite des qualifications. Cette année, même si on ne connaît pas encore le tirage au sort exact, on peut espérer connaître quelques belles émotions...