Roland-Garros : L'édition 2023, plus ouverte que jamais !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

A l'approche du tournoi de Roland-Garros (28 mai - 11 juin), la situation autour des différents favoris n'a peut-être jamais été aussi peu limpide depuis 20 ans. Après l'annonce du forfait de Rafael Nadal, le tableau semble plus ouvert que jamais, lui qui n'avait pas jamais manqué le rendez-vous parisien depuis sa première participation en 2005. Cette année il faudra faire sans lui, un immense tremblement de terre qui pourrait profiter à pas mal de joueurs.

Légende vivante du tournoi de Roland-Garros puisqu'il l'a remporté à 14 reprises, Rafael Nadal ne pourra pas défendre son titre cette année. Derrière lui, pas mal de joueurs ont marqué des points afin de se positionner au mieux parmi les grands favoris pour le tournoi cette année. Mais il faut dire qu'on a du mal à distinguer une vraie hiérarchie au vu des nombreux coups de théâtre...

Djokovic pas au mieux

Engagé au tournoi de Rome où il défendait son titre après un début de saison sur terre très moyen, Novak Djokovic s'est un peu rassuré même si on le sent encore en rodage. Le Serbe s'est incliné en quarts de finale face à Holger Rune dans un match où il a été dominé une grande majorité du temps. En délicatesse avec son coude quelques semaines auparavant, cet épisode serait terminé même s'il manque encore clairement de repères. Le tirage au sort aura peut-être une importance capitale pour lui pour tenter de conquérir le titre à Roland-Garros et décrocher un 23ème titre du Grand Chelem.

Alcaraz, grand favori ?

Au vu du niveau de jeu affiché depuis son retour à la compétition en février, Carlos Alcaraz pourrait être considéré comme le principal favori à Roland-Garros. Le jeune Espagnol a un grand ennemi : les blessures. En effet, sa manière de jouer est très prenante physiquement et il a parfois du mal à enchaîner, comme ce fut le cas à Rome. Battu à la surprise générale par Fabian Marozsan, 135ème joueur mondial, à Rome, il a pris un sacré avertissement en montrant à tout le monde qu'il n'était pas invincible.

D'autres prétendants se dessinent

Derrière Alcaraz et Djokovic que l'on peut tout de même placer un peu devant, il y a d'autres joueurs qui pourraient très bien s'imposer le 11 juin prochain en finale. Stefanos Tsitsipas, plus à l'aise sur cette surface et finaliste en 2021, se positionne comme un candidat sérieux mais derrière lui, d'autres ont aussi marqué de gros points. Daniil Medvedev enchaîne les belles victoires sur cette surface qu'il déteste pourtant. Andrey Rublev, vainqueur à Monte-Carlo, gagne également en régularité, tout comme Holger Rune, qui a validé définitivement son statut de favori pour Roland-Garros en battant Djokovic à Rome. Autant dire que cette édition 2023 pourrait être renversante...