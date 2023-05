Roland-Garros : Gaël Monfils tente un coup de poker !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition depuis le tournoi d'Indian Wells, Gaël Monfils est encore très loin de son meilleur niveau. A 36 ans, le Français n'a connu la victoire qu'à une seule reprise mais c'était sur abandon. Sa condition physique inquiète et on voit mal comment les choses pourraient bien se passer à Roland-Garros. Pourtant, il va tout tenter pour faire un gros retour.

Blessé au talon la saison dernière, Gaël Monfils n'avait pas joué entre Madrid et Montréal. Sa rechute l'a forcé à mettre la flèche pendant six mois, ratant le début de saison 2023. Descendu au-delà de la 300ème place mondiale, il galère même s'il a confié avoir encore de grands objectifs pour la fin de sa carrière. Récemment, il a pris une grande décision d'après des informations rapportées par L'Equipe .

Préparation difficile pour Roland-Garros

A l'approche de Roland-Garros, on ne peut pas dire que Gaël Monfils ait particulièrement marqué les esprits. Le Français sera évidemment de la partie grâce à son classement protégé mais il pourra tomber contre n'importe qui au premier tour et devra être prêt. Ces dernières semaines, on a vu quelques éclaircies malgré les défaites mais certains matches ont fait grincer des dents, tant l'ancien numéro 1 français a multiplié les fautes et inquiété physiquement.

Grosse inquiétude pour Monfils, ça ne s'arrange pas... https://t.co/WsLHoGLAXQ pic.twitter.com/gXmq8kOF2o — le10sport (@le10sport) May 4, 2023

Changement de coach

Coaché par Günter Bresnik depuis janvier 2021, Gaël Monfils a annoncé qu'il mettait un terme à sa collaboration pour retrouver son ancien entraîneur, qui l'avait mené vers des sommets. En effet, le Suédois Mikael Tillström retournera sur le banc du Français, comme ce fut le cas entre 2015 et 2018 et sera accompagné par Peter Lucassen, ancien coach du Néerlandais Botic Van de Zandschulp, 30ème mondial. Espérons qu'ils retrouvent vite leurs automatismes pour retrouver un meilleur niveau.

De grands objectifs dans le viseur

Il y a quelques semaines, au moment de son retour sur le circuit, Gaël Monfils ne savait pas encore dans quoi il se lançait. A 36 ans, il est bien plus difficile de revenir à son meilleur niveau mais le Français a un objectif bien précis en tête : participer aux Jeux olympiques de Paris en 2024. Pas de secret, il faudra revenir certainement dans le top 50 après Roland-Garros l'année prochaine pour espérer avoir son ticket. Autant dire qu'il va falloir gagner de gros points dans les mois à venir.