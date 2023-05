Roland-Garros : Grosse frayeur pour Alcaraz !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé cette semaine au tournoi de Rome qu'il dispute pour la première fois de sa carrière, Carlos Alcaraz vient de connaître un gros coup d'arrêt à deux semaines de Roland-Garros. Le jeune Espagnol, qui récupérera la place de numéro un mondial lundi prochain, a subi une terrible défaite face à un adversaire classé au-delà de la 100ème place mondiale, causant alors une énorme surprise depuis des années sur le circuit ATP.

Blessé entre fin 2022 et début 2023, Carlos Alcaraz fait certainement très attention aux efforts qu'il fait sur le court. L'Espagnol, souvent touché par les blessures dans sa jeune carrière, n'a rien pu faire pour se défaire du qualifié hongrois Fabian Marozsan à Rome lundi. Battu en deux sets, il s'agit alors de sa plus grande défaite depuis son match face à Hugo Gaston à Bercy fin 2021. C'est en tout cas un gros message aux adversaires avant Roland-Garros : oui, Alcaraz est battable.

Gros coup d'arrêt

Seulement battu à deux reprises avant Rome pour 30 succès, Carlos Alcaraz est celui qui réussit le meilleur début de saison, malgré un mois de compétition en moins. Le jeune Espagnol vient de subir une lourde défaite face au 135ème mondial, dans un match où il n'avait pas de solutions. Le Hongrois de 23 ans lui, a pris son adversaire par son propre jeu en délivrant une grande performance marquée par de sublimes amorties. Après ses titres à Barcelone et à Madrid, Carlos Alcaraz a peut-être pris un coup à deux semaines de Roland-Garros.

Repos avant Roland-Garros

En revanche cette fois : pas de souci physique pour Carlos Alcaraz. Le jeune Espagnol a tenu à noter que son adversaire du jour était meilleur mais qu'il se sentait bien physiquement. « J'étais très bien physiquement. C'est juste que je ne me sentais pas confortable. Il a fait en sorte que je ne me sente pas à l'aise sur le court. Je vais me reposer un peu, j'ai besoin de quelques jours de repos. J'ai vraiment besoin de quelques jours pour me remettre les idées en place, pour être frais pour Roland Garros » a-t-il confié.

Excès de confiance ?

Alors qu'il semblait invincible ces derniers temps, Carlos Alcaraz aura tout de même le temps de bien réfléchir à ce douloureux revers. L'Espagnol arrivera à Paris dans la position de numéro 1 mondial quoi qu'il arrive, une première pour lui. Il retrouvera également le format Grand Chelem pour la première fois depuis sa victoire à l'US Open. Cette lourde défaite pourrait tout de même être un électrochoc pour lui...