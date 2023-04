Sûr de lui, Carlos Alcaraz révèle son point faible...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Présent pour défendre au Masters 1000 de Madrid pour y défendre son titre, Carlos Alcaraz aura affaire à une opposition légèrement décimée puisque Novak Djokovic et Jannik Sinner notamment ne sont pas là. Le jeune Espagnol paraît largement au-dessus du reste du plateau même à son âge. Et pourtant, il a récemment révélé ce qui pourrait le mettre en difficulté avant son entrée en lice dans la capitale espagnole.

En débarquant très tôt sur le grand circuit, Carlos Alcaraz a pris rapidement la température par rapport aux exigences du très haut niveau. C'est véritablement à l'US Open en 2021 qu'il réalise son premier gros coup d'éclat en atteignant les quarts de finale après avoir éliminé Stefanos Tsitsipas au terme d'un match fou. Quelques semaines plus tard, il avait vécu l'enfer à une époque où sa notoriété n'était pas aussi extraordinaire que maintenant.

Sa pire défaite, un souvenir douloureux

Souvenez-vous de l'édition 2021 du Masters 1000 de Paris-Bercy... Carlos Alcaraz croisait la route de Hugo Gaston en huitièmes de finale. Le Français avait remporté la première manche avant de subir un contrecoup physique dans la deuxième, étant mené 5 jeux à 0. Mais ensuite, l'Espagnol ne parvient pas à conclure et l'ambiance folle de la salle le met sous pression : il finit par perdre sept jeux consécutifs pour s'incliner. A 18 ans, Alcaraz connaissait alors une grosse désillusion face à un public totalement acquis à la cause de son adversaire.

« J'ai appris »

Interrogé en marge du tournoi de Madrid par un média espagnol, Carlos Alcaraz a avoué que sa pire défaite est celle face à Hugo Gaston. Mentalement, la situation a dû être très compliquée à gérer mais il semble avoir fait un travail remarquable avec son entourage. « Je devais tirer les leçons de ce match, et c’est ce que j’ai fait. J’ai appris et cela m’a beaucoup aidé cette année » avait-il affirmé au moment de revenir à Bercy il y a six mois. Quand on voit la progression réalisée depuis, on se dit que cette défaite était peut-être nécessaire...

Djokovic, sa plus grande victoire

Si l'on peut voir un potentiel point faible à exploiter contre lui, il est peu probable que Carlos Alcaraz se retrouve à nouveau dans cette situation au vu de la notoriété gagnée à travers le monde. D'ailleurs lors de cette même interview, l'Espagnol a ajouté que sa victoire la plus difficile était sûrement celle obtenue face à Novak Djokovic à Madrid il y a un an, alors qu'il sortait d'un succès face à son compatriote Rafael Nadal. Encore un indice qui laisse penser que les retrouvailles avec le Serbe risquent de faire des étincelles...