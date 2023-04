Roland-Garros : Alcaraz grand favori pour envoyer Nadal au placard ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de son 9e titre en carrière à Barcelone dimanche, Carlos Alcaraz réalise une saison 2023 exceptionnelle entre blessures et démonstration de force sur le court. L'Espagnol confirme sa nette supériorité face à la plupart de ses adversaires sur le circuit et à un mois de Roland-Garros, il se positionne parfaitement comme l'un des grands favoris, si ce n'est LE favori.

Il fêtera ses 20 ans dans quelques jours mais Carlos Alcaraz fait déjà preuve d'une grande maturité. Capable de gagner même lors d'un mauvais jour, comme ce fut le cas à Barcelone parfois, il a réussi pour la première fois à défendre un titre et sera en course pour le faire une deuxième fois consécutive à Madrid dans les prochains jours. Mais l'objectif le plus grand reste bien sûr Roland-Garros...

Pas encore rassasié

S'il a affronté Stefanos Tsitsipas en finale, Carlos Alcaraz confirme qu'il aimerait beaucoup se mesurer aux meilleurs. « Je ne veux prendre le relais de personne. Je me sens chanceux d'avoir autant de personnes qui me soutiennent et me donnent cette énergie positive dès le premier match. Au cours des deux années où Rafa n'a pas été là, j'ai eu de la chance ou disons que j'ai remporté le titre. J'ai toujours voulu jouer contre les meilleurs, c'est dommage qu'on n'ait pas pu profiter de Rafa ces deux dernières années » a-t-il déclaré à propos de son parcours à Barcelone.

Une évolution nette depuis un an

Il y a un an, Carlos Alcaraz venait de frapper fort sur le devant de la scène et il a su encore plus concentrer sa fougue. C'est lui-même qui dresse un petit bilan des douze derniers mois, quand il avait affronté ce même Tsitsipas en quarts de finale à Barcelone. « L'année dernière, je me souviens que j'étais assez à l'aise, le jeu était plus ou moins contrôlé et j'étais un peu confus. La différence par rapport à l'année dernière, c'est que j'ai gardé ma concentration tout au long du match, du début à la fin » a-t-il confié.

Objectif Roland-Garros