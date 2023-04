Nouveau titre, imbattable... Alcaraz fait parler les chiffres !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Engagé la semaine dernière au tournoi de Barcelone où il devait défendre son titre acquis l'an passé, Carlos Alcaraz n'a presque pas eu d'opposition en Catalogne pour s'adjuger le 9e titre de sa carrière. Opposé à Stefanos Tsitsipas en finale, l'Espagnol n'a fait qu'une bouchée du Grec comme ce fut le cas pendant le reste de la semaine. Alors qu'il fêtera ses 20 ans très prochainement, il affiche déjà une réussite extraordinaire...

Le chassé-croisé avec Novak Djokovic se poursuit. Forfait à Monte-Carlo pour soigner une petite blessure, Carlos Alcaraz a pris la direction de Barcelone alors que le Serbe est parti en Bosnie. En remportant ce tournoi, le jeune Espagnol vient de réaliser une première dans sa jeune carrière : défendre un titre. Jusqu'alors, il avait toujours failli à cette tâche mais il a prouvé qu'il savait gagner n'importe où et n'importe quand.

12 finales avant 20 ans

En atteignant sa douzième finale sur le circuit ATP avant de fêter ses 20 ans, Carlos Alcaraz fait mieux que tout autre joueur depuis le début des années 2000 en dehors de Rafael Nadal. En effet, son illustre compatriote avait disputé 18 finales avant d'avoir 20 ans. Alcaraz, lui, ne pourra pas aller plus loin que 12 car il atteindra cet âge le 5 mai prochain, mais il fait mieux que des joueurs comme Lleyton Hewitt et Novak Djokovic notamment. A noter que Holger Rune est à hauteur du Serbe avec 7 unités...

Alcaraz est bien de retour et il compte bien conquérir la terre

Trop fort, tout simplement

A Barcelone, il n'y a pas vraiment eu de lutte. Les choses n'ont pas toujours été faciles certes, à l'image de son quart de finale face à Alejandro Davidovich Fokina rendu compliqué par les conditions de jeu. En finale, on pouvait tout de même s'attendre à un gros combat avec Stefanos Tsitsipas mais celui-ci s'est fait marcher dessus et n'a rien pu faire pour contrer les plans de jeu de son jeune rival. Le face-à-face entre les deux hommes est maintenant criant : Carlos Alcaraz s'est imposé 4 fois en 4 rencontres.

Pas de rival à Madrid ?

Désormais lancé vers le Masters 1000 de Madrid où il défendra une nouvelle fois un titre, Carlos Alcaraz ne retrouvera toujours pas Novak Djokovic, forfait. Pas plus que Jannik Sinner, qui a déclaré forfait avant son quart de finale à Barcelone et qui zappe l'étape madrilène. Autrement dit, deux des hommes les plus forts de ce début de saison seront absents. S'il gagne Madrid, il reviendra très proche de Novak Djokovic au classement mais on attend surtout que ces deux-là soient dans le même tableau...