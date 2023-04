En galère, Djokovic lâche une annonce retentissante

La rédaction

Après sa défaite face à son compatriote serbe Dusan Lajovic (4-6, 6-7) en quart de finale du tournoi ATP 250 de Banja Luka, Novak Djokovic débute de la plus mauvaise des manières la saison sur terre battue. Alors que Roland-Garros est un rendez-vous qu'il attend, surtout avec la grande méforme de Rafael Nadal, le Serbe reste toutefois confiant.

Gêné par son coude droit, Novak Djokovic n'ira donc pas au bout du tournoi de Banja Luka. Le numéro 1 mondial a commis beaucoup de fautes directes ce qui l'a empêché de rivaliser avec son compatriote Dusan Lajovic, qui est un véritable terrien. La prochaine échéance sur terre battue sera à Madrid mais se fera sans Djokovic ni Nadal. Il ne leur restera alors que le Masters 1000 de Rome, du 10 au 26 mai pour s'essayer à la terre battue. Deux jours après débutera Roland-Garros, qui pourrait déterminer lequel des deux remportera le plus de tournois du Grand Chelem.

Djokovic forfait pour Madrid

« Nous verrons. Je ne pense pas pouvoir penser clairement après avoir perdu un match. » Ces mots de Novak Djokovic laissaient présager le pire au moment de savoir s'il se projeter déjà sur le Masters 1000 de Madrid qui se disputera du 26 avril au 7 mai. Le Serbe a réfléchit et a déclaré forfait pour ce tournoi madrilène. Tout comme son rival Rafael Nadal, Madrid ne verra donc pas s'affronter les deux monstres du tennis, à un mois du début de Roland-Garros...

«Je me prépare et m'entraîne pour Roland-Garros»