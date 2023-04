Roland-Garros : Alcaraz annonce la couleur pour son duel avec Djokovic

La rédaction

Auteur d’un début d’année 2023 exceptionnel, Novak Djokovic connaît quelques difficultés ces derniers temps. Le Serbe a raté ses premiers rendez-vous sur terre battue en étant éliminé prématurément à Monte-Carlo et à Banja Luka. Annoncé comme l’un des favoris de Roland-Garros, Djokovic a vu Carlos Alcaraz, son potentiel grand rival en juin prochain, s’exprimer à son sujet.

Novak Djokovic,commence-t-il à douter de lui-même ? Après une élimination décevante face à Lorenzo Musetti à Monte-Carlo, le numéro 1 mondial a été défait par son compatriote Dusan Lajovic ce vendredi lors du tournoi de Banja Luka. Ce tournoi en Bosnie devait pourtant servir de rebond pour Djokovic qui cherchait à définitivement lancer sa préparation de Roland-Garros. Le Serbe est forcément focalisé sur ce tournoi en juin prochain, d’autant que la blessure de Rafael Nadal laisse place à davantage de prétendants.

Alcaraz ne « sait pas » si Djokovic est son grand rival pour Roland-Garros

Cette méforme du Serbe ne passe pas inaperçue au sein du circuit ATP. Interrogé à ce sujet, Carlos Alcaraz a quelque peu botté en touche. « Je ne sais pas s’il est le plus grand rival, parce qu’en fin de compte, il y a des joueurs qui jouent très bien sur la terre battue et qui sont de grands joueurs sur la terre battue. Djokovic est Djokovic, même s’il a perdu en huitième de finale à Monte‐Carlo et en quart de finale à Banja Luka » , affirme le prodige espagnol en conférence de presse.

Carlos Alcaraz l’affirme, d’autres joueurs sont au niveau de Djokovic sur terre-battue