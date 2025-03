Mbappé : «Mon amour...», la grande déclaration !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A de multiples reprises, Kylian Mbappé a fait part de son admiration et de son affection pour Zinedine Zidane. La légende du Real Madrid et de l’équipe de France est pressentie pour succéder en lieu et place à Didier Deschamps chez le Bleus en tant que sélectionneur après la Coupe du monde 2026. Le capitaine de la sélection qu’est Mbappé en serait « extrêmement heureux ».

Kylian Mbappé est un fan inconditionnel de Zinedine Zidane. Le nouveau buteur vedette du Real Madrid signait un triplé au Santiago Bernabeu en 1/16èmes de finale de la Ligue des champions face à Manchester City en février dernier (3-0). Le sourire de Zidane sur un de ses buts faisait réagir l’icône du Real Madrid. « Mon amour pour Zidane n’est plus à prouver. Je pense qu’il faut avoir du respect pour les gens qui sont là et si Zidane vient, ça sera avec grand plaisir. Je serais extrêmement heureux. Mais comme je le dis, ce n'est pas ma décision ».

Deschamps va se retirer, l’heure de gloire pour Zidane ?

Depuis l’annonce de Didier Deschamps en janvier dernier concernant la non-prolongation de son contrat avec la Fédération française de football courant jusqu’à l’été 2026, soit lorsque le rideau tombera sur la Coupe du monde en Amérique du nord. Il est déjà question de sa succession dans les médias. Ces derniers jours, Kylian Mbappé a été invité à s’exprimer au Parisien et plus récemment à TF1 sur l’option Zinedine Zidane à la place de Deschamps au poste de sélectionneur de l’équipe de France à la rentrée 2026.

«Je serais extrêmement heureux»

