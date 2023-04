Tennis : Monfils sur la bonne voie, il va revenir !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé la majeure partie de la saison 2022, Gaël Monfils a mis du temps pour revenir à la compétition. Finalement, il a disputé la tournée américaine en mars mais a dû abandonner à Miami à cause d'une nouvelle blessure à la main. De retour sur terre battue au tournoi de Banja Luka cette semaine, il n'a pas pu se sortir d'un premier tour difficile face au jeune espoir tchèque Jiri Lehecka. Mais il a tout de même montré quelques satisfactions !

Gaël Monfils n'a toujours pas réussi à gagner un match depuis son retour. Le Français de 36 ans est de retour sur le circuit avec de grandes ambitions mais il a encore besoin de temps pour espérer retrouver le niveau qui était le sien il y a encore un an. Sans grande solution face à Lehecka mercredi en Bosnie, il n'a pas utilisé son classement protégé pour intégrer le tableau de Madrid.

Nouvelle défaite, mais sans goût amer

Il ne fallait pas s'attendre à un immense exploit cette semaine. Jiri Lehecka, l'adversaire de Gaël Monfils, est un jeune joueur de 21 ans en pleine progression et il ne cesse de gravir les échelons depuis un an. 36e mondial cette semaine, le meilleur classement de sa carrière, il était grand favori de ce match et a fait respecter son statut en breakant dans les deux sets assez tôt. Mais le Français a fait son match et n'a pas non plus été écrasé.

Gaël Monfils imite Nadal et Alcaraz, catastrophe avant Roland-Garros ? https://t.co/2hFIbAYF73 pic.twitter.com/bFnpphi7LY — le10sport (@le10sport) April 6, 2023

Retour en forme bientôt ?

Même s'il s'est incliné en deux sets, Gaël Monfils a tout de même livré une prestation satisfaisante. L'ancien numéro 6 mondial a semblé plutôt en bonne forme physique et bougeait assez bien, contrairement à ses précédents matches. C'est donc un énorme point positif qu'il faudra prendre en considération même si on est encore loin des sommets. Reste à savoir maintenant où il compte se diriger pour la suite de la saison sur terre battue...

Petits réglages importants ?

Obligé de se plier aux appels de son corps, Gaël Monfils a également fait un petit changement qui peut être lourd de conséquences : son geste au service. Le Français semble avoir un petit changement récemment et il a perdu en puissance quand on voit son match. Sera-t-il capable de maîtriser cette nouvelle technique pour garder en efficacité ? On attendra de savoir ce qu'il en dit lui-même.