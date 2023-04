Le clan Nadal confirme l'inquiétude, gros danger !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est la question que tout le monde se pose en ce moment : quand est-ce que Rafael Nadal reviendra et sera-t-il prêt pour Roland-Garros ? L'Espagnol, absent depuis sa blessure à l'Open d'Australie ne cesse de repousser son retour et pourrait arriver à Paris sans grands repères sur terre battue pour la première fois de sa carrière. Récemment, plusieurs informations sortent du clan Nadal et certaines ne sont pas rassurantes.

A bientôt 37 ans, Rafael Nadal va tenter peut-être un ultime défi en remportant Roland-Garros pour la quinzième fois. Ce serait évidemment encore une fois un exploit sensationnel mais il pourrait aborder ce tournoi dans de nouvelles conditions pour lui car il aura très peu joué. En difficulté physique depuis l'été 2022, il n'a jamais semblé reprendre le dessus donc on sait qu'il a besoin de compétition. Le temps est compté, surtout pour Benito Perez-Barbadillo, directeur de la communication du Majorquin, interrogé par RMC Sport .

Grande prudence

Blessé à la hanche en début de saison, Rafael Nadal a décidé de prendre bien le temps pour son retour à la compétition et la situation s'améliore. « Alors, au niveau de la blessure, ça va, ça va bien. Je pense qu’il veut être en condition optimale pour jouer et gagner à haut niveau, il attend d’être vraiment prêt pour jouer. Et bien sûr, ce n’est pas un secret, son objectif est d’arriver à Roland‐Garros dans la meilleure condition possible pour l’emporter » déclare Benito Perez.

Une situation toute nouvelle ?

Tout au long de sa carrière, Rafael Nadal a toujours réussi à arriver en forme pour le début de la saison sur terre battue, enchaînant les grands tournois. L'année dernière, il a manqué Monte-Carlo et cette année il pourrait également rater Madrid, ce qui veut dire qu'il jouerait seulement Rome avant Roland-Garros. « C’est une nouvelle situation pour lui et l’on espère qu’il va revenir au top. Ceux qui le connaissent bien savent qu’il va mourir sur le court » affirme-t-il, témoignant de la détermination légendaire dont il a fait si souvent preuve.

Inquiétude confirmée