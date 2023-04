Nadal sur le point d'annoncer une terrible nouvelle, l'inquiétude grandit !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Blessé à la hanche lors de l'Open d'Australie, Rafael Nadal n'est plus apparu en compétition depuis. Le Majorquin avait laissé penser assez tôt que son retour se déroulerait sur terre battue. A bientôt 37 ans, son physique est bien sûr au centre des priorités et selon les dernières informations, il pourrait décider de ne pas se rendre à Barcelone la semaine prochaine et un retour à Madrid n'est pas encore envisagé à 100%.

Auteur d'une première moitié de saison 2022 exceptionnelle, Rafael Nadal a dû largement ralentir la cadence ensuite, la faute à un corps toujours aussi meurtri par les blessures. Loin de son meilleur niveau ces derniers mois, l'Espagnol a dû s'absenter et les vidéos partagées ces dernières semaines sur les réseaux sociaux laissaient entrevoir le bel espoir de le revoir sur le court très prochainement. Les mauvaises nouvelles vont se poursuivre...

Absent à Barcelone, quasiment une certitude

C'est le quotidien sportif espagnol As qui donne cette information : à quelques jours du début du tournoi de Barcelone, Rafael Nadal serait sur le point d'annoncer son forfait. Un coup dur pour l'organisation du tournoi et David Ferrer qui comptait sur la présence du Majorquin. Si Carlos Alcaraz devrait bien être là, Nadal, lui, aurait besoin de plus de repos. « Il y a 90% de chances que l’Espagnol ne se rende pas dans la capitale catalane » peut-on lire. Autant dire que la situation autour du champion ne cesse d'inquiéter un peu plus semaine après semaine...

Nadal annonce une terrible nouvelle, il est dépité https://t.co/ZggDQpUfoN pic.twitter.com/GtXrFhTJ24 — le10sport (@le10sport) April 8, 2023

Retour à Madrid ?

Annoncé par erreur très vite à Monte-Carlo, Rafael Nadal paraissait en bonne posture pour jouer une bonne partie de la saison sur terre battue. Au lieu de ça, le Majorquin pourrait connaître de multiples absences puisque selon d'autres sources, sa participation au Masters 1000 de Madrid est encore loin d'être assurée (24 avril - 7 mai). Année catastrophe pour Nadal ou réussira-t-il à être présent lors du grand rendez-vous ? On devrait en savoir plus très bientôt.

Assez en forme pour Roland ?

Oui, Rafael Nadal est un champion hors normes et ses exploits dépassent tout entendement. Mais il faut tout de même avouer que dans le cas où il ne disputerait que le Masters 1000 de Rome avant Roland-Garros, on serait en droit de se poser beaucoup de questions. Dans sa carrière, il a toujours réussi à jouer l'intégralité de la saison sur terre battue ou presque et on sait qu'avec l'âge, il faut un peu plus de temps pour s'adapter. Une chose est sûre, on attend avec impatience l'édition 2023.