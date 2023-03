Inquiétude, Nadal dénonce une fake news

La rédaction

Absent des courts depuis l’Open d’Australie en janvier et ce, à cause de pépins physiques de plus en plus handicapants, Rafael Nadal devait faire son retour très prochainement. Le Masters 1000 de Monte-Carlo avait annoncé jeudi que l’Espagnol serait présent sur la terre battue monégasque du 10 au 16 avril. Pourtant le joueur lui-même vient de démentir l’affirmation du tournoi.

Ejecté du top 10 pour la première fois depuis 2005, le retour de Rafael Nadal devient de plus en plus pressant. En effet, Roland-Garros approche et l’Espagnol n’est plus apparu sur le circuit depuis le 2e tour de l’Open d’Australie où il s'était sèchement incliné contre Mackenzie McDonald, en étant touché à la hanche. Avec Roland-Garros en ligne de mire, Nadal était attendu à Monaco pour disputer le tournoi très relevé de Monte-Carlo. Il pourrait en être tout autre.

Nadal absent à Monte-Carlo ?

Ce lundi soir, l’Espagnol s’est exprimé en démentant fermement l’affirmation du tournoi de Monte-Carlo : « Je ne sais pas d’où vient cette info. Si c’était vrai, je le confirmerais, mais je ne peux pas. Je ne peux pas confirmer que je jouerai à Monte-Carlo, les choses se passent de jour en jour. Je préfère dire les choses quand je les sais vraiment. Je continue mon travail mais je ne sais pas quand je rejouerai, c’est la vérité » a affirmé celui qui vise un quinzième titre à Roland-Garros.

Quelle suite pour Rafael Nadal ?

Avec comme grand objectif de remporter une nouvelle fois un Grand Chelem en France, Rafael Nadal ne précipitera pas son retour à la compétition si le risque de rechute est trop important. Après avoir manqué les tournois de Doha, Dubaï et Indian Wells où il était inscrit, l'Espagnol pourrait encore se préparer sur terre battue à Barcelone, Madrid et Rome en préambule de Roland Garros fin mai, s'il manquait Monte-Carlo. La course contre la montre est lancée !