«Un phénomène» débarque, il surpasse déjà Nadal et Federer

Engagé actuellement dans le Masters 1000 de Miami, Carlos Alcaraz revit. Après une blessure contractée à la jambe droite en janvier dernier, le jeune Espagnol semble de nouveau dominateur. Si ce dernier s’est notamment imposé la semaine dernière à Indian Wells, Alcaraz a reçu les louanges de l’entraîneur de l’un de ses grands rivaux : Jannik Sinner.

Bien que les éternels Novak Djokovic et Rafael Nadal ne semblent toujours pas décidés à laisser leur place, certains jeunes joueurs du circuit ATP incarnent l’avenir du tennis. En figure de proue, Carlos Alcaraz, plus jeune joueur de l’histoire à devenir numéro 1, semble être en mesure de pouvoir concurrencer l’Espagnol, 14 fois vainqueur de Roland-Garros, ainsi que le Serbe, vainqueur de l’Open d’Australie cette année. Pour certains, son début de carrière flamboyant n’est pas sans rappeler celui de Rafael Nadal et de Roger Federer.

« Personne n’a jamais joué comme ça », Alcaraz impressionne à son âge

Alors que Carlos Alcaraz avait battu Jannik Sinner en demi-finale à Indian Wells, le 18 mars dernier, c’est le coach de l’Italien qui s’est exprimé sur le nouveau numéro 1 mondial : « Nous parlons d’un phénomène. À 19 ans, personne n’a jamais joué comme ça, pas même Federer, Nadal ou Djokovic. Personne n’a eu cette plénitude aussi tôt dans sa carrière. De plus, il est certain qu’il va encore s’améliorer et qu’il sera là pendant de nombreuses années » , a déclaré Simone Vagnozzi pour UbiTennis .

Vers une rivalité Alcaraz - Sinner à l’avenir ?