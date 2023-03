La grande annonce d'Alcaraz, Djokovic et Nadal peuvent trembler

La rédaction

Carlos Alcaraz n'a que 19 ans mais a déjà le verbe bien affuté. Il sait ce qu'il veut et où il veut aller. La semaine dernière, en triomphant à Indian Wells, il a pu récupérer sa place de numéro 1 mondial, aux dépends de Novak Djokovic qui n'avait pas pu jouer ce tournoi en raison de sa non-vaccination contre le Covid-19. Et le jeune espagnol est plein d'ambitions et il l'a fait savoir.

Alors que Roland Garros approche à grands pas (28 mai), les joueurs de tennis écument le monde pour disputer les tournois ATP leur permettant de s'aguerrir et être prêt pour le jour-J. Un jour important pour Rafael Nadal et Novak Djokovic, puisqu'une victoire à Roland Garros leur permettra d'être seul détenteur du nombre de record de tournoi du Grand Chelem (23). Mais Carlos Alcaraz aimerait jouer les trouble-fêtes. Une chose est sûre : il compte s'en donner les moyens.

« Je veux battre Nadal et Djokovic »

Sur Eurosport , Carlos Alcaraz a dévoilé ses grandes ambitions : « Je veux battre Nadal et Djokovic, mais je ne suis pas là pour leur enlever des tournois du Grand Chelem ou empêcher l’un ou l’autre d’être le meilleur joueur de tous les temps. J’essaie juste d’écrire ma propre histoire. Je veux gagner des Grands Chelems. »

« Mon rêve est d'être l'un des meilleurs de l'histoire »