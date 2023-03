Coup dur pour Djokovic, son rival jubile

La rédaction

Alors que Novak Djokovic lui avait repris la place de numéro 1 du classement ATP en janvier dernier, l’Espagnol Carlos Alcaraz a repris sa couronne ce lundi, en remportant le Masters 1000 d’Indian Wells face au Russe Daniil Medvedev (6-3, 6-3). Mais le jeune vainqueur le sait, cette première place résulte également de l’absence de Novak Djokovic.

Alors qu’il avait manqué de nombreux tournois en ce début d’année 2023 à cause d’une blessure à la cuisse droite, Carlos Alcaraz, 19 ans, n’a pas laissé l’ombre d’un doute sur son retour en forme. Le Murcien s’est baladé lors du Masters 1000 d’Indian Wells, et a aisément dominé Daniil Medvedev en finale ce lundi. Pourtant, le Russe restait sur une impressionnante série de 17 victoires consécutives. Après la rencontre, l’Espagnol s’est exprimé sur cette victoire importante, mais également sur la place de numéro un mondial, que le vainqueur de l’US Open l’année dernière a récupéré au profit de Novak Djokovic.

Une place de numéro 1 récupérée facilement par Alcaraz en l’absence de Djokovic

« Cela signifie beaucoup pour moi de récupérer la première place mondiale. C’était un objectif, je ne vais pas dire que c’était facile, mais ce fut quand même plus facile parce que Djokovic n’a pas joué. Mais pour moi, être numéro 1 et aller à Miami dans cette position me donne beaucoup de confiance pour y donner le meilleur de moi‐même » , a déclaré Carlos Alcaraz, relayé par We Love Tennis , après la finale d’Indian Wells. L’Espagnol valide donc son retour en forme, de quoi lui redonner espoir avant d’entamer le Masters 1000 de Miami (qui débute ce mercredi) en tant que tête de série numéro une.

Novak Djokovic toujours absent

De son côté, Novak Djokovic fait grise mine. Pour rappel, le Serbe n’a pas été autorisé à pénétrer sur le territoire américain, (où se déroulent les tournois d’Indian Wells et de Miami), à cause de sa situation vaccinale. Le duel à distance entre les deux hommes devrait être passionnant à suivre cette saison…