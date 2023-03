Retour au sommet pour Carlos Alcaraz, déjà sous pression...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'était l'un des enjeux de l'édition 2023 d'Indian Wells. Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, avait l'occasion de récupérer son trône en cas de victoire finale en raison de l'absence de Novak Djokovic. Le Serbe, privé de tournée américaine en mars, voit l'Espagnol lui chiper sa place mais il pourrait directement la récupérer après le tournoi de Miami. En effet, Alcaraz doit défendre son titre obligatoirement à Miami pour rester le patron du circuit ATP.

Plus jeune numéro 1 mondial de l'histoire du tennis, Carlos Alcaraz n'a pas mis longtemps avant de récupérer son trône. Dépossédé il y a quelques semaines, il avait été touché par cette perte, lui qui n'avait pas pu défendre ses chances à l'Open d'Australie. L'Espagnol reste tout de même en sursis puisque Novak Djokovic pourrait reprendre sa place dès la fin du tournoi de Miami si Alcaraz ne gagne pas le titre. Un exploit aussi impressionnant que difficile.

3e titre en Masters 1000

Carlos Alcaraz vient de remporter son troisième titre en Masters 1000. Et cette fois, il n'y a vraiment pas eu photo. Pourtant l'Espagnol arrivait sans grandes certitudes à Indian Wells, lui qui venait seulement de reprendre la compétition quelques semaines auparavant et de subir une nouvelle blessure au même endroit que précédemment. Parfois chahuté, Carlos Alcaraz n'a perdu aucun set au cours de la compétition, venant facilement à bout de Daniil Medvedev en finale, qui restait sur 19 victoires consécutives. Le trophée et la place de numéro 1 mondial sont vraiment mérités.

Un joueur inarrêtable

On connaissait déjà son talent immense mais les derniers mois n'avaient pas vraiment penché en sa faveur. Après autant de succès, il est généralement difficile de continuer sur la même lancée. Mais Carlos Alcaraz prouve qu'il n'est pas fait du même bois. Sans préparation sur dur au préalable, l'Espagnol vient de remporter Indian Wells sans perdre le moindre set. Et surtout, il a écrasé Daniil Medvedev, impuissant face à ses lourdes de frappe du fond du court. Ne cherchez pas plus loin : le favori pour Miami, c'est bien lui.

Une place déjà en danger