Casper Ruud impuissant, il paie son erreur de calendrier...

Auteur d'une saison 2022 époustouflante avec deux finales de Grand Chelem à la clé et une autre finale au Masters, Casper Ruud n'a pas commencé l'année de la meilleure des manières. Le Norvégien, numéro 4 mondial, est même passé tout proche d'accéder au trône du circuit ATP mais ces dernières semaines, il peine énormément à retrouver de la régularité.

Surprenant mais terriblement efficace, Casper Ruud fait partie des grands joueurs de sa génération. Le Norvégien manque certes d'une grosse victoire pour confirmer ses immenses progrès mais il est capable de s'illustrer partout, comme il l'a déjà prouvé. Mais l'année 2023 commence mal pour lui puisqu'il peine à retrouver le chemin de la victoire et il pourrait être en danger dans les semaines à venir.

99e à la Race

Encore bien installé à la 4ème place mondiale derrière Novak Djokovic, Carlos Alcaraz et Stefanos Tsitsipas, Casper Ruud pourrait finir par perdre beaucoup. Le Norvégien est seulement classé 99ème à la Race, ce classement qui prend en compte les résultats de l'année en cours pour déterminer les huit joueurs qui iront au Masters notamment. On est donc très loin de ses standards, lui qui n'a gagné que 4 matches pour 5 défaites depuis le début de l'année.

Casper Ruud va-t-il dégringoler au classement ? https://t.co/x1ClSvPBXK pic.twitter.com/ZVtqOxM1sP — le10sport (@le10sport) March 2, 2023

Erreur de calendrier ?

Après une grosse saison 2022, Casper Ruud n'a pas vraiment pris le temps de se reposer à l'intersaison. Le Norvégien a disputé un bon nombre de matches d'exhibition face à Rafael Nadal notamment en Amérique du Sud. Ce calendrier bien chargé pourrait être une explication à son mauvais début de saison. « J'ai eu deux semaines d'entraînement et de repos en février et, depuis Acapulco la semaine dernière, ma saison a vraiment commencé » déclarait-il pourtant avant Indian Wells.

Retour sur terre ?

S'il est beaucoup moins régulier ces derniers temps, on ne peut pas dire que Casper Ruud joue énormément non plus. Le Norvégien attend peut-être le retour de la saison sur terre battue, lui qui a fait le choix de ne pas se rendre en Amérique du Sud en février pour la traditionnelle tournée. Finaliste à Miami en 2022, il pourrait mettre l'accent plutôt vers le tournoi de Monte-Carlo, programmé début avril.