Tennis : Confirmation, Alexander Zverev est bien de retour !

Figure du tennis masculin depuis des années, Alexander Zverev rivalise avec les tout meilleurs et fait partie de ces joueurs qui devraient réussir à s'imposer en Grand Chelem, tôt ou tard. L'Allemand a subi une terrible désillusion en demi-finale du dernier Roland-Garros en se tordant le cheville gravement, l'obligeant à abandonner tout de suite le match. Ensuite, il a dû s'absenter pendant des mois pour sa convalescence, avant de revenir cette année. Et il semble bien être sur la bonne voie...

La douleur a dû être terrible. On peut encore imaginer cette vilaine chute en bout de course sur un coup droit qui l'a envoyé au tapis pendant des mois. Alexander Zverev a souffert de plusieurs ligaments déchirés à la cheville mais il a su vite retrouver ses esprits pour redevenir compétitif sur le circuit. A Indian Wells, l'Allemand a signé deux belles victoires et surtout il a livré un match incroyable contre Daniil Medvedev, vainqueur au bout de 3h16 de jeu.

Zverev en rodage

De retour sur les courts depuis le début de l'année, Alexander Zverev a logiquement eu du mal à se mettre en route. Il a connu un Open d'Australie difficile où il a été éliminé dès le deuxième tour mais il a semblé resurgir ces dernières semaines, lors du tournoi de Dubaï par exemple. L'ancien numéro 2 mondial a ainsi atteint les demi-finales, battu par Andrey Rublev, avant d'obtenir un résultat convaincant en Californie.

Retour imminent vers les sommets ?

Désormais classé à la 14ème place mondiale, Alexander Zverev a eu la chance de ne pas avoir beaucoup dégringolé. Au vu du niveau de jeu affiché face à Daniil Medvedev, il peut même espérer remonter parmi l'élite dans les mois à venir. L'Allemand n'était vraiment pas loin de faire tomber le Russe pour la première fois en 17 matches, dans un face-à-face qui a souvent tenu toutes ses promesses par le passé. Les deux hommes se sont affrontés à 13 reprises et c'est Medvedev qui vient tout juste de prendre l'avantage, avec 7 victoires contre 6.

