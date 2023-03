Tennis : Ces Français qui ont brillé à Miami...

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors que le tournoi d'Indian Wells met encore aux prises les meilleurs joueurs du monde, ces derniers doivent déjà commencer à penser à la suite. Dans cette tournée américaine de mars, le Masters 1000 de Miami va très vite suivre à partir de la semaine prochaine. C'est l'occasion de revenir sur les performances de nos Français en Floride.

Avec le tournoi d'Indian Wells, Miami est certainement le plus réputé sur le circuit derrière les Grands Chelems. Le tournoi a d'abord vu le jour en 1985 et a longtemps été considéré comme un Majeur. Dans l'histoire, peu de Tricolores ont vraiment réussi à briller en Floride. C'est l'occasion de s'y pencher d'un peu plus près.

Sébastien Grosjean, seul finaliste

Le tournoi de Miami est certainement l'un des tournois qui réussit le moins bien aux Français. Dans l'histoire, seul un joueur de l'Hexagone a réussi à atteindre la finale : Sébastien Grosjean, lors de l'édition 1999. Le Français avait navigué entre exploits et tableau ouvert, éliminant Gustavo Kuerten et le numéro 1 mondial Carlos Moya avant de tomber sur Richard Krajicek en finale. Le Néerlandais, tête de série 7, avait remporté le titre en quatre manches.

Tennis : Toutes les infos à savoir à propos du tournoi de Miami https://t.co/YNJ3VwfBuf pic.twitter.com/y1n9isIm6K — le10sport (@le10sport) March 12, 2023

Pas de gros résultats récents

Dans l'histoire très récente, la France n'a pas vraiment connu un succès particulier à Miami, chez les hommes comme chez les femmes. Le dernier à avoir réalisé un quart de finale est Gaël Monfils en 2016. A noter que les autres "mousquetaires" ont tous atteint ce stade la compétition à au moins deux reprises dans leur carrière, Richard Gasquet parvenant même à se frayer un chemin jusqu'en demi-finale en 2013.

Garcia lancée vers un exploit ?

De retour dans le haut du classement depuis quelques mois, Caroline Garcia sera notre meilleure chance pour Miami. La Française n'a atteint qu'à une reprise les huitièmes de finale, en 2019, et elle pourrait viser les meilleures performances de ses illustres compatriotes. Amélie Mauresmo et Marion Bartoli ont toutes deux atteint deux fois les demi-finales du tournoi de Floride.