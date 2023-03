Tennis : Netflix prépare bien une saison 2 !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Depuis quelques années, Netflix connaît un certain succès avec son documentaire sportif qui suit les actions de la Formule 1. La plateforme s'intéresse petit à petit à d'autres sports, à commencer par le tennis puisque "Break Point", la première saison consacrée à ce sport est sortie en tout début d'année. Une saison 2 est déjà annoncée pour 2024.

Depuis l'année dernière, Netflix a placé ses caméras près de quelques grands noms du tennis actuel pour livrer les coulisses de la saison. Pour le moment, seule la première partie de la première saison est disponible sur la plateforme mais la saison 2 est déjà en préparation depuis quelques semaines, puisque c'est Caroline Garcia qui a annoncé il y a quelques semaines être suivie.

Une série à succès ?

Comme pour la Formule 1 ou le golf, Netflix souhaite donc continuer avec cette série en 2024 alors que la saison 1 n'est toujours pas terminée. La plateforme s'appuie sur le succès de ses précédentes séries malgré les critiques recueillies. En effet, la série n'a pas forcément été bien accueillie par les fans de tennis mais celle-ci est plutôt destinée à ceux qui ne suivent pas énormément ce sport. Quoi qu'il en soit, le documentaire met en scène plusieurs personnages au cours d'une certaine période de l'année, une manière d'en apprendre plus sur ce qui se déroule en interne.

Full Swing Break Point 🤝 Netflix Sports docs coming back for Season 2 pic.twitter.com/pykVQzoFWK — Netflix (@netflix) March 7, 2023

Le casting pas encore connu

Dans la saison 1, on pouvait retrouver des joueurs tels que Nick Kyrgios, Matteo Berrettini, Casper Ruud ou encore Ons Jabeur et Iga Swiatek. Pour la prochaine saison, on sait pour le moment que Caroline Garcia, numéro 5 mondiale, et Holger Rune, le jeune Danois vainqueur du Rolex Paris Masters en novembre dernier, seront présents. C'est même la Française qui avait révélé être suivie il y a quelques semaines en marge du tournoi de Lyon, dont elle a atteint la finale.

Partie 2 en juin prochain

En attendant la prochaine saison, la partie 2 de la première devrait être disponible à partir de juin avec cinq nouveaux épisodes dans lesquels on retrouvera les exploits de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek ou les Grecs Maria Sakkari et Stefanos Tsitsipas. Les cinq premiers épisodes, mettant en scène Kyrgios, Kokkinakis, Berrettini, Fritz, Jabeur, Badosa, Auger-Aliassime et Ruud sont à voir !