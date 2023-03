Djokovic, un premiers revers lourd de conséquences ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Après une saison 2022 compliquée, Novak Djokovic est revenu en fin d'année pour enchaîner les victoires et pour montrer à tous ses adversaires qu'il était bien de retour. Le Serbe, de retour à la place de numéro 1 mondial à la suite de sa victoire à l'Open d'Australie, est bien parti pour écraser l'année 2023. Mais il vient de subir un premier coup d'arrêt, peut-être significatif.

Bien de retour depuis six mois, Novak Djokovic n'avait subi qu'une défaite sur le circuit officiel depuis son élimination en quarts de finale à Roland-Garros contre Rafael Nadal. C'était face au jeune prodige danois Holger Rune en finale du Masters 1000 de Paris-Bercy mais depuis, il est invincible. Après 20 victoires consécutives, le Serbe a subi un nouveau revers face à Daniil Medvedev à Dubaï, sans vraiment avoir eu l'occasion de rivaliser.

Fin de série, il n'est plus invincible

Réputé pour être invincible sur dur pour la quasi-totalité des joueurs, Novak Djokovic était clairement impressionnant depuis le début de l'année. A l'Open d'Australie, seul le Français Enzo Couacaud avait réussi à lui prendre un set sur toute la quinzaine et le Serbe avait gagné le titre une nouvelle fois dans la douleur, faisant preuve d'une abnégation exceptionnelle. Mais il est tombé sur un roc samedi puisque Daniil Medvedev semble avoir retrouvé son meilleur niveau, lui qui vient à son tour d'enchaîner trois titres consécutivement.

Fin du suspense, Djokovic forfait à Indian Wells https://t.co/u1qIfZMEHw pic.twitter.com/kSOCaRP8zX — le10sport (@le10sport) March 6, 2023

Medvedev trop fort

On ne peut pas non plus dire que cette défaite face au Russe soit une terrible déconvenue mais la semaine à Dubaï aurait pu être pire. Novak Djokovic a commencé la semaine par un match très difficile contre le surprenant Tomas Machac, 130ème mondial, qui l'a poussé au tie-break du troisième set. Après sa défaite en demi-finales, le Serbe a tout de même tiré beaucoup de positif : « La façon dont je me suis senti pendant toute la semaine me satisfait vraiment quant à l'état actuel de mon corps. Je ne savais pas comment il allait réagir après ma blessure. J'ai perdu contre meilleur que moi. Vous apprenez de vos erreurs et des défaites, et j'espère que je serai meilleur la prochaine fois. On passe au prochain défi. »

Une coupure difficile ?