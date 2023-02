Le grand retour de Daniil Medvedev !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Premier joueur à avoir brisé légèrement la domination du Big 3 en figurant dans le top 2 du classement puis en s'emparant du trône de leader, Daniil Medvedev est beaucoup moins impressionnant qu'il y a un an et demi par exemple. Le Russe, réputé pour son franc-parler, est même sorti temporairement du top 10 après l'Open d'Australie, avant d'y faire son grand retour cette semaine.

Vainqueur à l'US Open en 2021, privant Novak Djokovic du Grand Chelem, Daniil Medvedev est devenu numéro 1 mondial pour la première fois de sa carrière il y a quasiment un an jour pour jour. Le Russe était alors devenu le premier jouer en dehors du Big 4 à occuper ce classement depuis 18 ans. Mais il a semblé être sur le déclin après sa défaite en finale de l'Open d'Australie en 2022 contre Nadal, un match légendaire qu'il maîtrisait pourtant. Le vrai Medvedev est-il de retour ?

Une défaite marquante

Profondément touché par cette défaite incroyable il y a un an, Daniil Medvedev a ensuite connu quelques mois compliqués et a même dû s'absenter pour soigner une hernie. Le Russe a soufflé le chaud et le froid et a dû abandonner sa place de numéro 1 après l'US Open, remporté par Carlos Alcaraz. En manque de gros résultats, il semblait vraiment l'ombre de lui-même jusqu'à présent.

Tennis : Le terrible aveu de Medvedev sur Djokovic https://t.co/6gD2yoiR9p pic.twitter.com/HzAYEQcnMO — le10sport (@le10sport) January 8, 2023

Des résultats inquiétants

Privé de sa solidité exceptionnelle, Daniil Medvedev faisait moins peur sur le terrain et surtout il a largement perdu l'avantage face à plusieurs de ses rivaux, à commencer par Novak Djokovic. En l'espace de trois mois, il a perdu trois fois contre le Serbe sans jamais vraiment exceller et surtout il a connu une sortie de route préoccupante en Australie cette année puisqu'il a été éliminé au troisième tour par l'Américain Sebastian Korda en trois sets.

Retour aux affaires en 2023 ?