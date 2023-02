Wawrinka clashe le tennis français

La rédaction

En perte de vitesse depuis plusieurs années, le tennis français vit une période morose en terme de résultats. Ses anciennes gloires prennent peu à peu leur retraite, comme Jo-Wilfried Tsonga ou Gilles Simon, tandis que d'autres sont blessés ou manquent de résultats, comme Richard Gasquet et Gaël Monfils. Stanislas Wawrinka, qui a affronté chacun d'entre eux se montre inquiet et triste de la manque de relève française.

Le numéro 1 français actuellement se nomme Richard Gasquet et est 43ème mondial au classement ATP. C'est le triste constat que l'on peut faire concernant le tennis français. D'autant que la relève telle que Benoît Paire, Hugo Gaston ou Ugo Humbert ne parviennent pas à concrétiser les espoirs placés sur eux. Pour un pays sur le sol duquel se dispute un tournoi du Grand Chelem chaque année et avec le passé glorieux de nombreuses stars françaises du tennis, Stan Wawrinka ne semble pas comprendre comment le tennis français a-t-il pu autant plonger.

«C'est dommage, ils mériteraient d'avoir des joueurs bien au-dessus»

Invité sur RMC , dans l'émission Super Moscato Show , Stan Wawrinka évoque le vivier français du tennis : « C'est dommage, parce que par rapport à ce que représente la France, ils mériteraient d'avoir des joueurs bien au-dessus. C'est vrai qu'il y a eu un trou avec notre génération, où ils ont eu des joueurs exceptionnels comme Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Gaël Monfils. Ils ont été dans le top 10. Ils n'ont pas gagné, mais ils sont allés au bout des plus grands tournois au monde. »

«C'est triste de ne pas avoir de meilleurs joueurs»