Djokovic plus fort que Nadal et Federer, les chiffres se mettent de plus en plus à parler…

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

C'est un débat qui revient constamment dans le monde du tennis. La question du GOAT, du plus grand joueur de tous les temps, est dans toutes les discussions depuis des années. A ce jeu-là, Roger Federer ne peut plus faire progresser ses statistiques et son rival Nadal semble désormais dépassé par Novak Djokovic.

Il n'aura sans doute jamais la même cote de popularité que ses rivaux mais Novak Djokovic est en train d'effacer petit à petit les anciens records du tennis. De retour en tête dans la course au nombre de titres en Grand Chelem à égalité avec Nadal, le Serbe paraît plus fort que le Suisse et que l'Espagnol lorsqu'il est à son meilleur. En tout cas, les statistiques le disent...

Djokovic lancé à la poursuite des records

S'il a débarqué sur le devant de la scène un peu plus tard que Rafael Nadal et Roger Federer, Novak Djokovic a vite rattrapé son retard et désormais il est en course pour inscrire son nom à un grand nombre de records. Cette semaine, il égale celui de Steffi Graf, avec 377 semaines passés à la place de numéro 1 mondial et il visera cette année le record du nombre de titres en Grand Chelem, lui qui se bat toujours avec le Majorquin dans ce domaine. Egalement, le Serbe a dépassé il y a quelques mois le pourcentage de victoires de Nadal sur le circuit ATP puisqu'il compte désormais 83,6% de succès, contre 83% pour son rival. Le Suisse, lui, a terminé sa carrière à 81,9%.

Big 3 W-L% per surface:🇷🇸 Novak Djokovic🟦 HC: 84,8%🟧 CC: 80,4%🟩 GC: 85,8%🟪 CarpetC: 69,2%🇪🇦 Rafael Nadal🟦 HC: 77,6%🟧 CC: 91,3%🟩 GC: 79,2%🟪 CarpetC: 25,0%🇨🇭 Roger Federer🟦 HC: 83,3%🟧 CC: 76,1%🟩 GC: 86,9%🟪 CarpetC: 72,5%#NoleFam #Djokovic pic.twitter.com/jQ7RLLllDN — Wolfy (@BigBadWolfWolfy) February 17, 2023

Un palmarès quasi-complet

En plus de s'illustrer partout et encore à bientôt 36 ans, Novak Djokovic possède également un palmarès plus complet que ses adversaires. En effet, s'il lui manque une médaille d'or olympique, il a gagné tous les grands tournois possibles et il est même le seul joueur à avoir gagné au moins une fois tous les Masters 1000. Lui, il l'a fait deux fois. Nadal n'a jamais gagné Miami ou Bercy par exemple, alors que Federer a souvent subi la loi de ce dernier à Monte Carlo.

Le débat bientôt terminé ?

En prenant sa retraite il y a six mois, Roger Federer avait déjà été dépassé par ses deux grands rivaux. Pour beaucoup de gens, il n'y a pas que le palmarès qui compte dans le débat sans fin du meilleur joueur mais s'il continue sur sa lancée du début d'année, Novak Djokovic pourrait s'emparer seul d'un bon nombre de records du tennis. En tout cas, le Serbe semble très bien parti pour mettre fin au débat en termes de palmarès...