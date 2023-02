En prison, il a été «soutenu» par Djokovic

La rédaction

Boris Becker était une légende du tennis dans les années 1980-1990, avec notamment six tournois du Grand Chelem remportés. Il a aussi été l'entraîneur de Novak Djokovic entre 2014 et 2016, avant de vivre une véritable descente aux enfers, en étant déclaré en faillite. Et durant ses huit mois de prison, l'Allemand a pu bénéficier du soutien de Novak Djokovic.

On dit souvent qu'on voit les vrais amis dans les moments difficiles. Boris Becker peut alors se dire qu'avec Novak Djokovic, il bénéficie d'un soutien sans failles, puisque ce dernier l'a soutenu durant les huit mois qu'il a passé dans une prison de Grande-Bretagne.

Accusé d'avoir dissimulé 3M€

Pourquoi un joueur comme Boris Becker est-il allé en prison ? Endetté, le tennismen allemand a été accusé d'avoir dissimulé 3M€ pour ne pas avoir à s'acquitter de ses dettes. Boris Becker a alors écopé de 30 mois de prison, et en a réalisé huit en Grande-Bretagne. En marge de la présentation de son film sur sa vie, dans lequel Novak Djokovic apparait, louant son ancien coach, Boris Becker l'a qualifié de meilleur joueur de l'histoire du tennis. Novak Djokovic évoque la force mentale que lui a apprise Boris Becker. Durant leur collaboration, le Serbe a remporté deux Open d'Australie, deux Wimbledon, Roland Garros et l'US Open.

« Pendant ma détention, il m’a soutenu et il a soutenu ma famille »