Indian Wells : Si Djokovic n’est pas là, qui peut en profiter ?

Alexis Poch

Alors qu'il a fait son retour au sommet du classement ATP à la suite de sa victoire à l'Open d'Australie, Novak Djokovic ne peut toujours pas se rendre aux Etats-Unis, selon les dernières restrictions du pays. Par conséquent, le Serbe doit faire une croix sur les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami mais il compte encore sur une autorisation spéciale.

Souvent absent la saison dernière en raison de son statut vaccinal pas en adéquation avec les gouvernements de tous les pays du monde, Novak Djokovic a dû s'adapter mais a prouvé qu'il était encore très fort à son retour. Depuis sa défaite à Roland-Garros contre Nadal en 2022, le Serbe n'a perdu qu'une fois sur le circuit ATP, contre Holger Rune en finale à Bercy. Le numéro 1 mondial enchaîne les victoires et les prestations de haut vol et son absence pourrait forcément profiter à bon nombre de joueurs.

Tsitsipas, le plus fort derrière Djoko ?

S'il reste encore quelques semaines avant les premiers Masters 1000 de la saison, un joueur sort du lot derrière Djokovic. En effet, Stefanos Tsitsipas apparaît comme le candidat le plus sérieux pour Indian Wells tant il a été au-dessus des autres depuis un mois et demi. Bien sûr son parcours jusqu'à la finale de l'Open d'Australie a été un peu semé d'embûches mais le Grec peut rêver d'accrocher son nom au palmarès d'un Masters 1000 sur dur pour la première fois.

Indian Wells : Avec ou sans Novak Djokovic ? https://t.co/M4rPfXPVCo pic.twitter.com/JaFOWmYESd — le10sport (@le10sport) February 14, 2023

Un tableau très ouvert

Sauf si Novak Djokovic parvient à obtenir une autorisation spéciale, le tableau du tournoi d'Indian Wells sera forcément très ouvert. D'autant plus que Rafael Nadal ne devrait pas être remis à temps, ce qui laisse forcément de la place derrière. L'année dernière, c'est Taylor Fritz qui avait remporté le titre mais d'autres joueurs peuvent se mêler à la lutte cette année. Pour le moment, il y a peu d'indications sur la forme de Carlos Alcaraz par exemple et Daniil Medvedev est décevant depuis un an. En Californie, une surprise pourrait venir déjouer les pronostics.

Le trône menacé ?

En manquant cette tournée américaine une nouvelle fois, Novak Djokovic pourrait perdre la place de numéro 1 mondial. En effet, le Serbe n'a pas beaucoup d'avance sur ses principaux concurrents et en cas de gros résultat(s), Stefanos Tsitsipas, Carlos Alcaraz ou encore Casper Ruud pourraient lui passer devant.